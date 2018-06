StarDance opouští Bosák, ve finále jsou Batulková a Norisová

"Musím říct, že takhle to mělo dopadnout, protože já bych se cítil strašně špatně, kdyby to skončilo jinak a někdo z těchto čtyř lidí nemohl tančit ve finále. To by bylo proti přírodě, to by nebylo fér, to je rozdíl světelných let," okomentoval své vypadnutí ze soutěže Jaromír Bosák.

Do závěrečných bojů o titul Královna tanečního parketu tak postupují Zuzana Norisová s Janem Klimentem, kteří v semifinálovém večeru opět dominovali, a Dana Batulková s Janem Onderem, kteří byli původně považováni za outsidery, ale svým uměním a šarmem si získali sympatie diváků i poroty.

Jak se tančilo v semifinále?

V semifinálovém večeru jsme mohli vidět opět čtyři tance jako před týdnem, tentokrát čaču, quickstep, rumbu a tango.

1. kolo

Zuzana Norisová a Jan Kliment

Zuzana Norisová a Jan Kliment zahájili večer svým tangem. Předvedli vášnivou hereckou scénku, ale tance pomálu. V momentech, kdy pár předváděl tanec, bylo v něm velké množství chyb zejména v poskocích místo kroků, v postavení nohou, v nášlapech. Ani Jan Kliment neudržel svůj pohyb v mezích tanga a stavěl se příliš do špiček. Jejich vystoupení mělo velký emocionální náboj, ale množství technických chyb srazilo výkon dolů. "Měl jsem obavy, zda to zvládnete,“ poznamenal Zdeněk Chlopčík. "Jevištní forma úžasná, do kanceláře dobré,“ doplnil ho Jaroslav Kuneš. Kvůli velkému množství herectví a technických chyb by se má známka lišila od známek poroty o dva stupně.

Dana Batulková a Jan Onder

Druzí přišli na parket zatančit čaču Dana Batulková a Jan Onder. Tentokrát působila Dana Batulková unaveným dojmem. V jejím tanci se vyskytlo také větší množství chyb, zejména v poskocích místo kroků. U Dany Batulkové byly málo pohyblivé boky, malá práce kolen a bylo na ní až příliš patrné soustředění. V okamžicích, kdy tančila sama se opět projevila nejistota. "Myslím, že se zbytečně svazujete,“ ohodnotila výkon porotkyně Qaša. Zdeněk Chlopčík došel k zajímavému objevu: "Ty máš každou nohu jinou, každá jde jinak. Levá přes špičku, pravá přes patu.“ Toto vystoupení nemělo v sobě patřičný náboj, ale lze ocenit protažené linie v držených figurách. I zde by se má známka lišila od hodnocení poroty o dva stupně.

Jaromír Bosák a Eva Krejčířová

Druhý standard večera v podání Jaromíra Bosáka a Evy Krejčířové byl v rytmu quickstepu a zároveň byl posledním tancem prvního kola. Jaromír Bosák se dopustil největšího tanečního prohřešku, výpadků z rytmu a s tím souvisejících krokových chyb. Jeho provedení jumpů bylo příliš těžkopádné, místy tanec připomínal spíše polku. U Jaromíra Bosáka byly chyby v držení těla a často sou partnerku nestíhal. "Měl jsem pocit, že jste se zranil, jdete na střídačku a doprovází vás lékařka,“ ohodnotil výkon Jaroslav Kuneš. Tatiana Drexler vytkla nedodržení rytmu: "Zkuste se nechat táhnout.“ Má známka by odpovídala výpadku z rytmu a množství chyb a výrazně by se lišila od poroty.

2. kolo

Zuzana Norisová a Jan Kliment

Zuzana Norisová a Jan Kliment jako svůj druhý tanec předvedli rumbu. Bylo to úchvatné vystoupení, kterému chybělo k dokonalosti jen málo. Zuzana Norisová by měla více zapojit boky, zvýšit sebejistotu v momentech, kdy tančí sama a provádět rychlejší změny. Dynamika tance nebyla špatná, ale přesto by tomuto tanci slušelo, pokud by byla větší. Ocenil bych techniku, která byla na velice slušné úrovni. "Krásně cítíš rytmus,“ pochválila Zuzanu Norisovou porotkyně Qaša. "Byla to krásná čirá rumba,“ přidala se Tatiana Drexler. Má známka by vcelku odpovídala hodnocení poroty.

Dana Batulková a Jan Onder

Standardní tance se dnes rozloučily quickstepem a párem Dana Batulková a Jan Onder. Byl to nejlepší standardní tanec večera. Technika na velice dobré úrovni, skvěle zvládnuté běžené řady, výborně zvládnuté rozlišení slow a quick kroků. Daně Batulkové se dají vytknout jen drobnosti, zejména malý odklon od partnera. Občas působila "přilepeným" dojmem. Tanec zapůsobil i na Marka Ebena, který poznamenal že "vyběhli jako vysoká ke krmelci“. Porota byla také spokojená. "Byl to jeden z nejlepších tanců, co jsem tady viděla,“ nešetřila chválou Qaša. Zdeněk Chlopčík se k připojil: "Naprosto přesný rytmus, klobouk dolů.“ Má známka by byla jen o stupínek horší než známka absolutní.

Jaromír Bosák a Eva Krejčířová

Posledním tanečním vystoupením semifinálového večera byla cha-cha, kterou zatančil Jaromír Bosák a Eva Krejčířová. Bylo to nejhorší vystoupení večera. Časté výpadky z rytmu, špatně prováděné kroky, celková statičnost. Jaromír Bosák předvedl výkon, který by předčil i žák základních tanečních kursů a je velká škoda, že si nevzal příklad z herce Stanleyho Tucciho a alespoň nenapodobil jeho čaču v remaku filmu "Smím prosit?", kde zazněla stejná skladba. Jaroslav Kuneš k jeho výkonu řekl: "Přepral jste muziku.“ Tatiana Drexler si povzdechla: "Vy jste pro mě asi nejstresovější tanečník za posledních deset let“. Má známka by odpovídala nedodržení rytmu a technickým nedostatkům a výrazně by se lišila od nadhodnocených známek poroty.

Hodnocení poroty:

Zuzana Norisová a Jan Kliment 74 Dana Batulková a Jan Onder 68 Jaromír Bosák a Eva Krejčířová 57



Skladby, na které se tančilo Zuzana Norisová a Jan Kliment, tango – Cell Block Tango (Chicago) Dana Batulková a Jan Onder, cha-cha – Oye Como Va (Santana) Jaromír Bosák a Eva Krejčířová, quickstep – Can’t Buy Me Love (Beatles) Zuzana Norisová a Jan Kliment, rumba – É Isso Aí (Ana Karolina & Seu Jorge) Dana Batulková a Jan Onder, quickstep – Sing, Sing, Sing (Benny Goodman) Jaromír Bosák a Eva Krejčířová, cha-cha – Sway (Pussycat Dolls)



O autorovi PETR FABERA (43), profesionální tanečník Tanec se stal jeho celoživotním koníčkem, začal se mu věnovat už před 23 lety. Absolvoval stovky soutěží ve standardních i latinskoamerických tancích a ve standardních tancích se v dobách nejlepších výkonů držel mezi stovkou nejlepších v zemi . "V současné době mám třetí taneční partnerku a vybírám si nucený odpočinek, protože partnerka je těhotná. Až se má partnerka dá zdravotně do pořádku, budeme se pilně připravovat na MČR ve standardních tancích v kategorii seniorů," plánuje.

