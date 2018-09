Cvičí na StarDance i soutěží. Tanečník Písařovicové vyhrál bronz

„I když se maximálně věnuji Daniele a přípravě na přímé přenosy StarDance, odskočil jsem si o víkendu s dlouhodobou taneční partnerkou Šárkou Hesovou na Mistrovství světa profesionálů. Je z toho bronzová medaile v kategorii standardních tanců. Mám z toho velkou radost. Znamená to, že když se chce, všechno jde!“ pochlubil se tanečník Michal Mládek.

Prozradil, že jeho taneční partnerka ze StarDance mu držela palce. Účast na šampionátu ovšem před ní tajil. „Daniela mi fandila na dálku až v posledních dvou dnech, protože jsem jí to dříve neřekl. Věřila v náš úspěch, protože ví, že Šárka má stále ještě lepší postavení než ona,“ dodal.

Michal Mládek je český šampion ve standardních tancích a v 10 tancích. Je vystudovaný trenér, porotce a učitel tělocviku. Jeho partnerkou v deváté řadě StarDance, která startuje 13. října, je moderátorka Daniela Písařovicová. Ta prozradila, že je na ni občas přísný.

„Teď už je. Ale až po mém zásahu. Ze začátku, asi aby mě neurazil, kolem mě tak jako by našlapoval. Ale bylo na něm vidět, že mi něco nejde. Já jsem z toho potom byla špatná, že zřejmě není spokojený s výběrem amatérské partnerky. Potom jsem mu řekla, ať mi to normálně říká narovinu. A už jedeme ve stylu: Ne, špatně. Znovu. Dokud to neuděláš třikrát znovu, tak se nepohneme z místa,“ přiznala s tím, že občas vypadají jejich tréninky bláznivě.

„Myslím, že jsem předmětem experimentování. Buď jsem spásaná gumami, nebo jezdím tady s věšákem na prádlo, najednou mám hrníček na hlavě. Já to beru tak, že pořád to není dobré. Michal pořád vymýšlí, jak by mě donutil k tomu, abych se opravdu narovnala, měla krásně rovná záda, to správné taneční postavení,“ dodala moderátorka.