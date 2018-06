StarDance: Kuchař Sajler jde zpět k plotně, Langerové chyběla vášeň

Jitka Čvančarová a Lukáš Hojdan

Zdá se, že na sobě smyslná herečka pořádně zapracovala a nyní dýchá na paty favoritce soutěže Monice Absolonové. Její těžkopádnost je ta tam a na parketě se vznáší jako motýl. V minulém kole dostala konečně od poroty první pochvalu za svůj energický jive a tentokrát se z jejich verdiktu mohla radovat znovu. Její slowfox (na písničku Sunny od Bobbyho Hebba, která se dočkala hromady předělávek, známá je třeba ta od Boney M) jí vyšel ještě lépe, navzdory ponorkové nemoci, která se u páru projevila v uplynulém týdnu. Kvůli nedostatku času na nacvičení čísla si s Lukášem mírně vjeli do vlasů. Na tanci se ale napětí vůbec nepodepsalo.

Aneta Langerová a Michal Kurtiš

Proč ta studená sprcha? Anetino paso doble (Paso Royal), přes všechny své technické klady vyhořelo na nedostatku vášně, která je pro tento tanec tolik důležitá. Její pohled jakoby říkal: ať už je to za mnou. Což je velká škoda. Stačilo tak málo a její tanec by byl velkým zážitkem. Opět ukázala, jak dobře umí pracovat s rukama a krokové variace zvládla také skvěle. Doufejme, že zpěvačka do dalšího kola trochu roztaje.

Filip Sajler a Veronika Šmiková

V tomto případě platí, že se má švec držet svého kopyta. Filip Sajler si je podle všeho svých pohybových nedostatků dobře vědom. Přestože celý týden trénoval na sto procent a opravdu se snažil, jeho pohyby vypadaly spíš komicky. Marek Eben vtipně přirovnal jeho variaci s boky k odrážení se na lyžích. Na parketu opravdu působil jako naprogramovaný dřevěný panák, který se všemi silami snaží o temperamentní předvedení paso doble (na Canción del Mariachi, píseň kterou v originále nazpíval herec Antonio Banderas s kapelou Los Lobos pro film Roberta Rodrigueze). Sice jako o život mával nad hlavou toreadorským červeným hadrem, ale vypadalo zo spíš jako vyklepávání koberce.

Saša Rašilov a Karolína Majerníková

Saša Rašilov vnesl na parket atmosféru zakouřeného kabaretu třicátých let. O efektní začátek elegantního slowfoxtrotu (Nasty Naughty Boy od Christiny Aguilery) se postarala Karolína svým krátkým pěveckým vystoupením, kterým na sebe strhla velkou pozornost. A tak se trochu zdálo, že se s ní Saša jen veze. Nedostatky v krocích efektně vykompenzoval typickým procítěným výrazem - svou profesi herce prostě nezapře. Opět se bylo na co dívat.

Monika Absolonová a Václav Masaryk

I když tentokrát podle svých slov nebyla muzikálová hvězda se svým paso doble (Don´t Let Me Be Misunderstood známé od zpěvačky Niny Simone) stoprocentně spokojená, zatančila nejlépe ze všech. Také žádné překvapení. Skvělý výraz, švih,sebevědomí a přesnost z ní udělaly počtvrté porotou nejlépe hodnocenou soutěžící. Chtělo by se říct, jen tak dál.

Pavel Kříž a Alice Stodůlková

Šarmantní Kříž všechny zřejmě dostal svou elegancí a sebejistotou, kterou při slowfoxu (nesmrtelná You Make Me Feel So Young od Franka Sinatry) umocnil efektním pohazováním "čarovnou" hůlkou. Celý tanec se tvářil velmi uvolněně a šibalsky pomrkával na svou partnerku, což, jak se zdálo, odvedlo jeho pozornost od dodržení správného rytmu. Předvedl zatím svůj nejslabší výstup. Příště si snad napraví reputaci při ohnivé sambě, kde dostane možnost předvést práci svých dnes už pověstných kyčlí.

Kuchař z kola ven

"Když se blíží vyhlášení výsledků, cítím, jak na mě soutěžící tázavě hledí, protože já už vše vím a oni zatím ne, je to strašný pocit," popisuje své dojmy těsně před vyhlášením moderátor Marek Eben. Ve čtvrtém kole se ale výsledek dal očekávat. Filip Sajler byl zatím pokaždé horkým kandidátem na vyhazov, a tak byl kuchař na svůj odchod zpátky k plotně připravený. Jindy dojemný poslední tanec se tentokrát obešel bez potoků slz zklamání.

"Čekali jsme to. Fakt, že jsme se dostali tak daleko, je zázrak, i když jsem ze sebe díky Veronice vydoloval maximum," přiznal po vyřazení Filip Sajler.