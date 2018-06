StarDance: Kříž se vrátil s plastikou kyčlí, samba vyřadila Čvančarovou

Saša Rašilov a Karolína Majerníková

Idol mnoha žen promine, ale tahle samba na skladbu Mi Chica od Sarbel by se nejlépe vyjímala na nějakém firemním večírku v jeho pokročilejší fázi. Saša Rašilov chvílemi poskakoval za partnerkou jako kamzík, jeho pohyby byly celkově tvrdé, ale nutno ocenit, jak se to snažil dohnat výrazem a stisky rtů – zápal pro tanec tam evidentně byl. Od porotců nicméně právem nejhorší hodnocení.

Jitka Čvančarová a Lukáš Hojdan



Ne ne, ani temperamentní skladba Whenever, Whenever od Shakiry nerozhýbala Jitku Čvančarovou tak, jak by měla. Nohy i boky zůstaly poněkud prkenné a pomalé, sympatická herečka má navzdory velké živelnosti v těle své zjevné hranice, které se jí nedaří překonat. Po verdiktu diváků už k tomu navíc nedostane v dalších večerech šanci.

Pavel Kříž a Alice Stodůlková



Tentokrát zlatý hřeb večera, po nepříliš povedeném minulém slowfoxu se "básník" vrátil naplno na parket i se svými pověstnými výkruty pánví. Sambu Conga od Glorie Estefan proměnil v show zakončenou jakýmsi kozáčkem a stojkou a dočkal se největších ovací v sále. Milá slovní neobratnost porotce Petra Zusky o tom, že má vynikající "plastiku kyčlí", ho bude provázet nejspíš ještě hodně dlouho. Za zaznamenání stojí i Křížova charakteristika samby: "Je to jako čača, při které se člověk opil."

Aneta Langerová a Michal Kurtiš



S Anetou se něco děje. Vypadala na absolutní překvapení soutěže (protože do ní šla jako absolutní dřevo), ale v posledních dvou kolech vadne. I její samba (Hey Baby od No Doubt), krokově a tak vůbec v zásadě sice hezky zatančená, byla co do celkového dojmu jaksi bez šťávy. Že by si na pověstný strop už sáhla?

Monika Absolonová a Václav Masaryk



Jako hvězda se neustále tváří, ale nutno přiznat, že jako hvězda tahle zpěvačka i tančí. Pohyby byly přesné, práce rukou skvělá, vlnění těla dobré, ač někdy přetažené do extrému, a tedy viditelně naučené a nepřirozené. Ale na jistý postup to bohatě stačilo.

Po sambě v sobotu večer čekala všechny páry ještě hříšná kubánská salsa, při níž tančí každý s každým. Veselé číslo, ale v sestavě zjevně chybí sympatické nemehlo typu Jaromíra Bosáka či Jiřího Schmitzera z loňských ročníků. Sympatický talent Pavel Kříž to bude muset zachránit.