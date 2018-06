Favoritce Šípkové nepomohl ani věšák, ve StarDance skončila

„Moc děkujeme. Já jsem si to neskutečně užila. Každý trénink se mi líbil. Tady to bylo úžasné. Děkuji rodině, manželovi a dětem, kteří mě doma postrádali, všem kamarádům. Také za krásné hodnocení. Nikdy jsem netancovala, ponesu si to dál. Tak snad jen ať jsme všichni zdraví a máme se rádi,“ prohlásila Olga Šípková, která patřila k favoritům soutěže.



„Děkuji Olince, všem ze zázemí StarDance a tady kamarádům,“ řekl tanečník a choreograf Marek Dědík, který se svou svěřenkyní v předchozích kolech předvedl nejlépe hodnocené tance.



Nejvíce bodů od poroty, 37 včetně tří desítek, tentokrát dostali herec Zdeněk Piškula s Veronikou Lálovou. „Rád bych ujasnil, že spolu nechodíme,“ prohlásil herec na narážky moderátora Marka Ebena ohledně údajného randění Piškuly s jeho taneční partnerkou.

Velmi pozitivní komentáře ohledně svých výkonů si vyslechli také Roman Zach a Andrea Třeštiková za elegantní slowfox a Jana Plodková a Michal Padevět za vášnivé paso doble.

Naopak nejnižší bodové ohodnocení (22) měli kuchař a moderátor Emanuele Ridi a Lucie Hunčárová. „Něco tak zvláštního jsem tu ještě neviděla. Ale mně se to líbilo,“ prohlásila porotkyně Tatiana Drexler.



VIDEO: Nejlepší tanec ve StarDance předvedla Olga Šípková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Příště bude o přízeň diváků zápolit už jen sedm párů - Jana Plodková a Michal Padevět, Emanuele Ridi a Lucie Hunčárová, Ondřej Bank a jeho nová tanečnice Eva Krejčířová, Zdeněk Piškula s Veronikou Lálovou, Anna K a Marek Hrstka, Roman Zach a Andrea Třeštiková a Kristýna Leichtová s tanečníkem Václavem Masarykem.