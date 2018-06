StarDance, když hvězdný pár dotančí

Předtím, než se dám do tradičního shrnutí šestého tanečního večera, přiblížím neznalým zásadní událost sobotního dne. Při generálce na večer se partnerovi Mahuleny Bočanové, Jaroslavu Kunešovi, natrhl svalový úpon. Což znamená, že prakticky nemůže ani chodit, natož tancovat. Vzhledem k tomu, že pár byl už dlouhou dobu (možná od samého počátku?) pasován do role velkého favorita, a především to dokazoval svými atraktivními výkony, je tato ztráta pro celou soutěž bez přehánění tragická.

Zeptala jsem se sama sebe, na koho se teď mám dívat? Naštěstí si ostatní páry uvědomily, že teď mají co dokazovat, aby přesvědčili všechny okolo, že nepostupují jen díky vypadnutí „Mahu a Kuny“. A tak většina předvedených výkonů byla divácky zajímavá i dostatečně náročná, aby uspokojila i porotu. Tady máte obvyklé resumé:

Kristýna Coufalová a Roman Vojtek (jive, slow fox)

První tanec úžasný. „Vypadni, Jacku“ v podání Romana s Kristýnou bylo zábavné, rychlé. Roman zase využil svých akrobatických dovedností a vyfikl perfektní salto vzad. Dovolím si tvrdit, že jen za tento výkon by „Jack“ vypadnout neměl.

Hodnocení poroty – 34 bodů

Vlastimil Harapes: „Po počáteční smůle, která ovlivnila podstatně atmosféru, to tu Roman se svou partnerkou rozsvítili.“

Eva Bartůňková: „Zlepšili jste mi náladu. Byl tam jive, twist i rock´n´roll, bylo to fajn.“

Michael Kocáb: „Jak říkáme my, mladí, byl to kouř. Rytmus perfektní. Vaše podání se mi líbilo.“

Zdeněk Chlopčík: „Na začátku byly chyby. Jive byl na můj vkus moc lehký, neviděl jsem žádný swing. Měl jsem pocit, že jste byli nejistí.“

Na slow fox se Roman převtělil v růžového partnera. Nechyběla smyslná ouška, ocásek, ani froté tlapy, výsledek jedna báseň. Navíc se přidal efektivní lobbing. Babička Kristýny napekla koláče a perníky pro porotu, kadeřnice Kocábovy matky zase zuřila nad devítkou, kterou Kocáb Romanovi nadělil minule...

Výsledek: 39 bodů za skvěle vybranou hudbu a excelentní techniku (Zdeněk Chlopčík) a nádherný a plynulý tanec (Michael Kocáb).

Kamila Tománková a Tomáš Dvořák (rumba, tango)

Tomáš se do toho oficiálně pustil (viz příspěvek před vystoupením), navíc se začal chovat gentlemansky i ke své partnerce. V rumbě předvedl efektní zvedačky, ale podle mě moc nezvládl základní rumbový pohyb.

Hodnocení poroty – 33 bodů

Zdeněk Chlopčík: „Dnes jsem se zase díval a viděl jsem hezkou choreografii. Jinak mi to přišlo chladné a v jedné pasáži byl Tomáš úplně mimo rytmus.“

Michael Kocáb: „Tomáš mi právě rozptýlil zažitou představu, že tanečník musí být zženštělý. Krásně mužně tančil. Dnešní výkon nepovažuju za tvůj nej, ale celkově si počínáš obdivuhodně.“

Tango v podání této dvojice bylo famózní. Ex-cholerik Tomáš si zase na chvíli vzpomněl na staré časy, zdravě se naštval a to je to, co dělá tango tangem. Navíc mu partnerka vymyslela zajímavou choreografii. Celkový dojem byl výborný.

Výsledek: Konsternovaná Eva Bartůňková se zmohla jen na „tango se vším všudy“ (což ale odpovídá). Bylo to ono, navíc prudce elegantní „ono“ (Vlastimil Harapes). 40 bodů!

Petra Kostovčíková a Václav Vydra (rumba, tango)

Rumba byla zase založená pouze na výkonu partnerky, Václav jí odchodil a odzvedal. Možná i vinou zranění, osobně si ale myslím, že na latinu je prostě nutná velká míra talentu a ten Vaškovi chybí.

Hodnocení poroty – 33 bodů

Zdeněk Chlopčík: „To, co jsem vytýkal Tomášovi, tedy chlad, jsem našel u vás. Bylo to mužně zatancované. Dnešní výkon byl váš vrchol.“ (Já se asi dívala na jiný pořad?)

Vlastimil Harapes: „Mně se líbilo, že Václav ukázal novou polohu, jen bych si dal víc pozor na břicho.“

Druhý tanec – tango. Pojetí Vaška s Petrou mě uzemnilo. Perfektně vystihli atmosféru a já si řekla, že když už pro nic jiného, za tenhle výkon na sebe musí být Vašek hrdý.

Výsledek: Přestože byla Eva Bartůňková znovu konsternovaná a Michael Kocáb znovu vyjádřil velký obdiv, pár za své tango dostal „jen“ 32 bodů.

Tentokrát ale bylo známkování pouze orientační, protože pár, který soutěž opustil, byl znám už předem. Škoda, že se ČT nerozhodla zkrátit soutěž o jeden týden. Myslím, že by to ocenili všichni zúčastnění. Soutěžící už usínají při představeních (Roman Vojtek), mají sedřené uši a boule na čelech (Tomáš Dvořák), i závažnější handicapy, které podstatně ovlivňují výkon (Václav Vydra). Navíc je finále plánováno na večer před Štědrým dnem. A ten by určitě moderátoři, porotci, soutěžící i diváci raději trávili jinak, než připravováním/sledováním televizního přenosu...

VŠE O SOUTĚŽI STARDANCE ZDE