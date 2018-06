StarDance III: podívejte se, kdo roztančí letošní podzim

Že jí bude na obrazovkách plno, je jasné už teď. Nedávno například předvedla lesbický sex v dalším z příběhů seriálu Soukromé pasti a teď má před sebou vzrušující tance v další sérii StarDance. Jak sama tuší, brzy někdo může prohlásit: Té Norisové je moc.

"Zatím nemám pocit, že je mě všude moc, ale teď asi bude, i když se snažím si to hlídat. Jak se ale točí věci různě popořádku a pak se vysílají v podobném termínu, může to tak vypadat. Zrovna od března do června jsem hodně pracovala, točila jsem třeba pilotní díl k seriálu, který se rozjede od února, natočila jsem Soukromé pasti, které už běžely, a Strážce duší, kteří teprve poběží. Pak přijde Adéla ještě nevečeřela a StarDance a bude to vypadat, že toho stíhám až moc," míní zpěvačka a herečka.

Momentálně hraje ve dvou divadlech, v Činoherním a na Broadwayi. Tady zkouší již zmiňovanou "Adélu". Na roli Květušky kývla bez rozmýšlení. "Přijala jsem ji hrozně ráda. Ještě raději jsem, že se natáčení seriálu přesunulo na únor a netočím nic dalšího, jen hraju a zkouším střídavě v Činoheráku a na Broadwayi. Schválně jsem do ničeho dalšího nešla, měla jsem toho v poslední době opravdu až nad hlavu."

Na vztah nemá čas

Napilno měla i v létě. Hrála v Shakespearovských slavnostech v představení Jak se vám líbí, kde se na jednom jevišti sešla i se svou sestrou Janou. Na dva týdny ale přece jen vydechla. Odjela za kamarádkou, houslistkou Markétou Muzikářovou na Sardinii. Na dovolenou ji nedoprovodil žádný muž, nýbrž kolegyně a kamarádka Michaela Badinková. Zuzka je totiž momentálně sama, s přítelem se nedávno rozešla.

"Je to tak dobře, v téhle době bych ani nestihla mít nějaký vztah, z tréninků StarDance se vracím třeba o půlnoci," říká. Partnerem se jí na pár týdnů stane profesionální tanečník Jan Kliment. - čtěte Třetí StarDance: noví tanečníci, jinak žádné experimenty

"Už měsíc spolu trénujeme a musím říct, že je výborný. A jestli jsem už shodila nějaké to kilo? Spíš jsem tělo vytvarovala, než abych zhubla. Potřebuju se do toho opřít, aby to šlo dolů. Těší mě třeba, že už mám lepší fyzičku, bez problémů chodím po eskalátorech nahoru i dolů, což mi dřív dělalo problémy. Byla jsem zvyklá cvičit, teď jsem se ale dlouho pořádně nehýbala. Jen si někdy říkám, jestli já na těch Kavčích horách neusnu a odejdu z nich, jak mě bolí nohy a jsem unavená," uzavírá s úsměvem herečka a zpěvačka.



Kdo roztančí letošní podzim? Zuzana Norisová a Jan Kliment Michal Necpál a Jana Doleželová Michal Kostovčík a Iva Frühlingová Vladimír Kratina a Laura Klimentová Bohouš Josef a Lenka Tvrzová David Suchařípa a Albina Zaytseva Dana Batulková a Jan Onder Jaromír Bosák a Eva Krejčířová

