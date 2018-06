StarDance: Hemala vypadl a má namířeno do Stodolní

Filip Sajler a Veronika Šmiková



Nemotorný kuchař s milou vizáží tentokrát stejně mile překvapil. Pár úkroků typických pro tango (Nuovos Argentinos) se našlo, kroky vesměs nespletl. Možná nebude nutné tento zpočátku beznadějný pár úplně zatracovat. Televizní kuchař roste!

Saša Rašilov a Karolína Majerníková



No. Tenhle jive (slavný Jailhouse Rock od Elvise Presleyho) bylo takové hop hop, samé blbinky, ale kotníky moc nepružily a celkově to bylo nějaké umělé a toporné. Porota se sice tvářila v zásadě spokojeně, ale kuchař měl tentokrát o fous navrch.

Monika Absolonová a Václav Masaryk



Nedá se svítit, Absolonová tančit umí. Krásné pohyby ramen (a to už je vyšší škola tanga) plus dobrý choreografický nápad na "bondgirl" s pistolí, s nímž se u muzikálové herečky nespletete. Celkový dojem ze skladby The James Bond Theme Song: luxusní.

Pavel Kříž a Alice Stodůlková



Vypadá to, že "básník" Sašovi Rašilovovi všechny ty pružiny ukradl a nacpal si je všude včetně hrudníku. K vlnění kyčlí přidal Pavel Kříž tentokrát celé tělo – a na jive Do You Love Me od The Contours křepčil jako gumový had. Potkat rozjetého Kříže někde v půlnočním baru musí být zážitek.

Alexander Hemala a Jitka Šorfová

Bojím bojím! Takový výraz Alexander Hemala nasadil při tangu na motivy růžového pantera (The Pink Panter Theme Song) a mělo to opět svůj půvab. (Moderátorovi Marku Ebenovi připomínal Václava Klause, když mluví o Evropské unii). Jistě, tango opět spíše odpochodoval, ale poctivě vymetl všechny rohy parketu a bylo to svým způsobem stylové.

Jitka Čvančarová a Lukáš Hojdan



Minule dostala Jitka Čvančarová za quickstep od poroty pořádnou sprchu a aspoň trochu si to vzala k srdci. Nebo jí zkrátka jde latina o trochu líp. Její jive (Proud Mary od Tiny Turner) měl perfektně rychlé nohy na začátku, tak rychlé, že se skoro chtělo říci wow, ale pak bohužel nohy polevily a dostavil se jive z tanečních.

Aneta Langerová a Michal Kurtiš

Zapomeňte na dřevo alias Aneta, první česká Superstar je super. Prostě dobrá. Její tango bylo smyslné, dráždivé, patřičně ostré, současně se nechala krásně vést svým partnerem – právem první desítka v soutěži. I když porotce Zdeněk Chlopčík, který ji udělil a kterému se přezdívalo kat, letos už takový kat není.

Po šoku z minulého kola, kdy jako první vypadla Veronika Žilková a Marek Dědík, se konec Alexandera Hemaly jako by čekal. Žádný údiv, ani žádná slza. Přitom je to škoda: soutěž opustili už dva nejstarší tanečníci, takže hrozí, že to bude dál trochu jednobrdé. Ale osmapadesátiletý Hemala se evidentně zas tak starý necítí. "Omládl jsem o tři týdny," zhodnotil soutěž a dodal, že se nechal inspirovat klakou tanečníků, kteří v hojném počtu pocházejí z Ostravy. "V tomhle městě se musí tančit! Sednu na Pendolino a pojedu do Stodolní." Výborný nápad. Mohl by tam vystřihnout paso doble na skladbu We Will Rock You od Queen, které by ho čekalo příští sobotu - a které bohužel neuvidíme.