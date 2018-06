StarDance: Frühlingová dotančila, blýskla se Batulková

Na co se tančilo? Vladimír Kratina a Laura Klimentová, jive - Wake Me Up (George Michael)

Jana Doleželová a Michal Necpál, tango - "15" argentino

Iva Frühlingová a Michal Kostovčík, jive - You Wanna Be Americano (Lou Bega)

Jaromír Bosák - Eva Krejčířová, tango - Money, Money, Money (ABBA)

Zuzana Norisová a Jan Kliment, jive - Candyman (Christina Aguilera)

Dana Batulková a Jan Onder, tango - Hernando's Hideway

David Suchařípa a Albina Zaytseva, jive - Route 66 (John Mayer)