StarDance se zraněnou Plodkovou míří do finále, favoritem je Piškula

Na tři zbývající dvojice čekají latinskoamerické a klasické tance. Diváci je uvidí i v kategorii freestyle, ve které mohou předvést jakýkoliv tanec podle své volby.

Bookmakeři sázkových kanceláří považují za jasného favorita herce Zdeňka Piškulu s kurzem 1,35:1. Na vítězství herečky Jany Plodkové se kurzy pohybují v rozmezí 2,7 - 3,2:1. Naopak lyžař Ondřej Bank je outsiderem s kurzem 8 - 11:1. Piškulovi věří rovněž sázkaři. Na jeho výhru směřuje 65 procent vkladů, uvedla ČTK.

Do poslední chvíle ovšem nebylo jasné, zda finalisté nastoupí v plném počtu. Jana Plodková si totiž v pátek při posledním tréninku zlomila zápěstí a nemohla ani zkoušet.

„Původně jsme se chtěli rozloučit bez tance, což by nám bylo nesmírně líto už jen kvůli tomu, že jste nás poslali až do finále... Nakonec díky panu doktorovi ze StarDance ruka nebolí a my tak můžeme být součástí. Nechceme soucit, nechceme solidaritu, chceme tančit s radostí,“ uklidnila herečka své fanoušky na Facebooku a přidala snímek s rukou v sádře.

Na televizních obrazovkách se taneční klání celebrit s profesionálními tanečníky objevilo v roce 2004 v Británii, kde ho uvedla BBC. V roce 2006 soutěž poprvé odvysílala ČT. StarDance tehdy sledovaly v průměru dva miliony diváků. Loňskou sedmou řadu, kterou vyhrála herečka Marie Doležalová tančící s Markem Zelinkou, vidělo v průměru 1,4 milionu diváků.

