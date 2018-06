StarDance, epizoda třetí: ven jde Jan Čenský s Terezou Bufkovou

Petra Kostovčíková a Václav Vydra (jive)

Václav s Petrou vsadili, jak jinak, na hravost a na jivu se pořádně vyřádili. V úvodním klipu se Petra dokonce přiznala, že jí partner začíná mluvit do choreografie. Pravidelným divákům nejspíš došlo, že ono „mluvení do choreografie“ spočívalo v množství výkopů, grimas a máchání rukama. Jak uveřejnil moderátor Marek Eben, Vašek se nedávno zúčastnil jakéhosi sympózia o kopytech – inspirace byla patrná.

Hodnocení poroty: 25 bodů

Eva Bartůňková: „Bylo zde hodně legrace, odvahy. Předvedl jste kvalitní rock´n´roll, ale já bych uvítala více čistého jivu.“

Michael Kocáb: „Je vidět, že máš rytmus, to bylo přesné. Viděl jsem ale tuhý nohy, ale to je asi otázka zkušenosti.“

Zdeněk Chlopčík: „Mě to nadchlo, zvlášť na začátku ty rozkývaný kolena, jablečnej kompot.“

Vlastimil Harapes: „Vašek si dal na začátku laťku a tu drží.“

Tereza Bufková a Jan Čenský (tango)

V úvodním příspěvku se nám Honza přiznal k obdivu k tanečníkům tanga. Byl zvědavý, jestli bude také alespoň minimálně koukatelný. Výsledkem byl Zorro svádějící dívku z České Lípy a la „kohout“. Kohoutího pochodování bylo trochu moc, přesto tango působilo velmi profesionálně. Trefně to nazval Marek Eben: Jak Honza brutálně a nelítostně princeznu zachránil.

Hodnocení poroty: 25 bodů

Vlastimil Harapes: „Na mě to bylo moc násilné, chybělo více erotiky.“

Eva Bartůňková: „Úvod byl impozantní, byla v tom dramatičnost. Ta ale v průběhu mizela a já koukala spíš na pochodujícího vojáka.“

Jana Švandová a Zdeněk Fenčák (jive)

Ukázali, jak z nedostatku udělat přednost. Vtipná choreografie s loutkovou pannou, kterou Jana zvládla asi nejlépe ze všeho. Bohužel působila křečovitě i v tanci, neodvážila se užít si ho jako Václav Vydra, který je určitě horším tanečníkem. Působila nejistě a nebýt schopností partnera, asi by sebou minimálně dvakrát nepěkně švihla. Švanda to tedy nebyla.

Hodnocení poroty: 19 bodů

Zdeněk Chlopčík: „Nadchl mě začátek, panenku na baterky jste zahrála dobře. Ke konci už asi baterky docházely. Jistota byla ale větší než minule.“

Michael Kocáb: „Přiznávám, že mám pro tebe slabost, začátek se mi taky líbil, v určitých chvílích si možná byla malinko topornější.“

Kristýna Coufalová a Roman Vojtek (tango)

Překvapení kola. Na tango v podání Romana a Kristýny se skvěle dívalo, co chybělo u předchozí dvojice Honza – Tereza, našlo se tady. „Erotiku“ Václava Harapese bych nahradila slovem „vášeň“, kterou jsme tu určitě našli. Stejně jako perfektní rytmus a složité kroky. Konečně to nebylo o tom, že celebrita po celou dobu jen elegantně přihlíží heroickému výkonu profesionála, ale dokonce se aktivně zúčastní.

Hodnocení poroty: 32 bodů

Vlastimil Harapes: „Mělo to skvělý náboj, napětí, byl tu i kontakt s partnerkou.“

Zdeněk Chlopčík: „Těžko se mi hledají nějaké chyby, když mi ještě teď běhá mráz po zádech. Bylo to bezkonkurenční, skvělé.“

Kamila Tománková a Tomáš Dvořák (jive)

Tomáš dostal doma vynadáno, že je moc velký cholerik a není hodný ke své partnerce. Nejspíš si to vzal k srdci, protože tentokrát se i několikrát usmál! Navíc se zdálo, že soutěž přestává vnímat jako boj na život a na smrt a trochu si jí začíná užívat. To se samozřejmě projevilo i ve výkonu – jive v podání Tomáš – Kamila patřil mezi tři nejlepší tance večera. Na závěr Tomáš přidal dokonce roznožku přes partnerku (doufám, že jí z toho neluplo v kříži, ta se totiž zrovna nepovedla). „Z mílaře se stává Kamílař“ – komentář Marka Ebena.

Hodnocení poroty: 29 bodů

Eva Bartůňková: „Bylo to dobré, jen je veliká škoda, že jste uprostřed vypadl z rytmu.“

Michael Kocáb: „Bylo to skvěle rytmicky. Je vidět, že když umíte krok, tak ho zvládáte perfektně.“

Jolana Voldánová a Jan Tománek (tango)

Vinou jistého nedorozumění z minulého kola byla dnes Jolana řádně nabuzená. Honza neprozřetelně zařadil do choreografie i jednu facku (uštědřená Jolanou Honzovi) – evidentně se jí zkoušela velice dobře. Co však bylo nejpodstatnější, moderátorka byla nevídaně jistá v krocích, přidala procítěný výraz (kam se podělo zděšené „hlavně ať to je za mnou“?) a působila mnohem uvolněněji. Škoda jednotvárné choreografie.

Hodnocení poroty: 26 bodů

Vlastimil Harapes: „Herecky absolutně přesvědčivé, chtělo by to ale „demi-plié“ neboli změkčit kolena.“

Eva Bartůňková: „Pro mě mají vaše vystoupení vzrůstající tendenci. Jen upozorňuji, že tango se chodí přes paty.“

Mahulena Bočanová a Jaroslav Kuneš (jive)

Nejlepší na konec. Mahulena má přes svou mírně netaneční postavu skvělý pohyb, nepřehrává (jako některé jiné herečky) a tanec si užívá. Když se ke všemu přidá ještě tvrdý trénink, který podle svých slov nešidí (a jí bych to i věřila), a víc než kvalitní partner, dostaví se jedinečný zážitek. Nápaditý a veselý jive, který bohužel skončil moc brzy. Michael Kocáb chtěl ještě jednou, přidávám se (i když to mám nahrané).

Hodnocení poroty: 35 bodů

Zdeněk Chlopčík: „Velice pěkné, měla byste uvažovat o taneční dráze. Máte kupodivu velmi rychlé nohy, ale v otočkách byla vidět malá stabilita.“

Michael Kocáb: „Vy jste pro mě rozená tanečnice, která se zahrabala u filmu a divadla. Byla to jednoznačně nejhezčí choreografie večera.“

Po nezapomenutelných výkonech a pěti minutách reklam přišla ona chvíle vylučování. Podle poroty by šli jednoznačně z kola ven Jana Švandová se Zdeňkem Fenčákem. Divácké hlasování ale rozhodlo, že se v příštím kole neuvidíme s Janem Čenským a Terezou Bufkovou