StarDance: do finále se nepodívá Tomáš Dvořák

Kamila Tománková a Tomáš Dvořák (passo doble, walz)

Úvodní tanec večera byl na pohled choreograficky náročný. Jak řekl Marek Eben, v soutěži zůstali už jen celebrity-muži, kteří to teoreticky mají v tanci obtížnější. Kamila ale Tomáše nešetřila, na parketě působili oba vyrovnaně. Bohužel i na trénovaném Tomášovi se už ale projevila únava.

Hodnocení poroty – 32 bodů

Vlastimil Harapes: „Mě se to líbilo moc, v kyčlích se to ani nehnulo. Téměř vojenské provedení.“

Eva Bartůňková: „Stylové, včetně oblečení, paží, pochodu. Akorát se mi zdálo, že jste byl místy nesmělý, býk by se vás nezalekl.“

Michael Kocáb: „Nádherný kostým, líbí se mi tvoje silueta. Bylo tam ale méně energie, než jindy.“

Zdeněk Chlopčík: „Docela pěkné, ale postavení nepřesné.“



Druhým tancem byl romantický walz na hudbu Norah Jones. Přiznám se, že mě víc zaujala právě hudba, ale walz Tomášovi určitě sluší.

Eva Bartůňková si všimla pár chyb, ale také poznamenala, že tanec měl správný drajv. Michael Kocáb ocenil lehkost (Tomáš tančil jako motýl Emanuel)

Výsledek: 37 bodů

Petra Kostovčíková a Václav Vydra (walz, slow-fox)

Pomalý standardní tanec na začátek, to je dobrá taktika. Vašek umí skvěle využít výraz, navíc při walzu je spíš žádoucí jeho lehce strnulá postava. Zatímco ostatní páry mají svojí laťku už pár kol hodně vysoko, Vašek má tu výhodu, že se má v čem zlepšovat – a využívá jí.

Hodnocení poroty – 30 bodů

Eva Bartůňková: „Je vidět, že se vám s Petrou dobře tančí. Tvoříte opravdový pár. Je tam lehkost, elegance. Přesto jsem viděla malé chybky.“

Michael Kocáb: „V podstatě souhlasím, elegance se zvyšuje.“

Druhý výkon byl snad ještě lepší. Ty tam jsou doby, kdy Petra stavěla choreografii na svém výrazu a Vašek prkenně kroužil kolem ní.

Zdeněk Chlopčík ocenil, že pár zvolil dobrý rytmus a že Vašek tančil celým tělem. Vlastimil Harapes se zase zaměřil na nezastrčené břicho.

Výsledek: 32 bodů

Kristýna Coufalová a Roman Vojtek (čača, quick-step)

Neúnavný Vojtek. Znovu povedená směsice vtipu a dobře zvládnutého tance. Na výkon tohoto páru bohužel zase sedí všechny věčně omílané termíny jako lehkost, elegance, přesnost... Romana zkrátka tancování baví a jeho partnerku evidentně hodně těší, že „vyfásla“ zrovna jeho.

Hodnocení poroty – 39 bodů

Zdeněk Chlopčík: „Veselá, hravá čača. Závěr excelentní.“

Vlastimil Harapes: „Mně se to líbilo jako divadelní výstup. Bylo to skvělé.“

Meckie Messer ve Vojtkově provedení byl zase pastvou pro oči. Člověk by ani nevěřil, „jak veselé může být dívat se na příběh o sériovém vrahovi“ (cit. Eben)

Eva Bartůňková ocenila výkon jako naprosto profesionální, Michael Kocáb se, jak je jeho dobrým zvykem, zaměřil na rytmus a "perfektně přesné nohy".

Výsledek: 40 bodů

Těžko říct, jestli sobotní večery rozhodují diváci, kteří posílají hlasy v průběhu uplynulého týdne, nebo se rozhoduje až během přenosu. Tomáš Dvořák s Kamilou Tománkovou asi doplatili na stále stejnou úroveň (tím nechci říct nízkou). Roman s Kristýnou dokážou do každého tance přidat něco nového a Václav s Petrou se stále vyvíjejí po technické stránce. Každopádně se Tomáš nemá za co stydět, bronzová medaile je výborným výsledkem. A my se můžeme těšit na příští sobotu, kde už se žádný z páru rozhodně nebude chtít pouze zúčastnit. Patříte mezi příznivce Romana a jeho hereckých výkonů? Nebo obdivujete neustále se zlepšujícího Václava Vydru?