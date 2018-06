StarDance číslo pět: samba osudná Jolaně s Honzou

Petra Kostovčíková a Václav Vydra

Přestože je samba tanec hravý (mimo jiné), reálně hrozilo, že tentokrát svou jedinou přednost, tedy divadelní um, Vašek neuplatní. Vždyť se od samby především čeká pořádné vrtění celým tělem, vášeň, erotický náboj. Za mě musím říct, bohužel. Efekt na konec s blyštivou mini-podprsenkou na Vydrovi nestačil.

Hodnocení poroty – 26 bodů

Vlastimil Harapes: „Začátek efektní, tentokrát byl ale Václav příliš galantní a nechal vše na partnerce.“

Eva Bartůňková: „Václav nezklamal, opět úžasná role. Živelné, ale nebyla to samba.“

Michael Kocáb: „Zaujala mě tvá podprsenka. Pohyb v bocích asi už patří k našemu věku, bral jsi to s nadhledem.“

Zdeněk Chlopčík: „Sambový pohyb pánví dopředu i dozadu chyběl. Bez sukýnky vlastně žádný nebyl.“



Jolana Voldánová a Jan Tománek

U Jolany absolutně vymizela nejistota. A nejspíš i energie, kterou při trénincích vydatně doplňovala čokoládou. Samba v podání této dvojice byla v pomalejším rytmu, než předešlá, ale to jí neubíralo na atraktivitě. Sebejistá moderátorka si párkrát i zpívala... Znovu bohužel platilo, že pár byl nevyrovnaný a výkon záležel především na tanečníkovi.

Hodnocení poroty – 28 bodů

Eva Bartůňková: „Plaché to tedy rozhodně nebylo, sambového pohybu ale také moc nebylo. Choreografie byla zvládnutá dobře.“

Vlastimil Harapes: „Měl jsem z toho dobrý pocit. Tanec byl ohromně hravý, pořád se zlepšujete. Moc vám to slušelo.“

Kristýna Coufalová a Roman Vojtek

Charakterizovat pár číslo čtyři je jednoduché: absolutní sehranost. Největším plusem této dvojice je, že se doplňují jak v tanci samotném, tak i při jeho přípravě. Tentokrát byla výsledkem jedinečná samba plná náročných akrobatických prvků, smyslného vlnění a perfektně zvládnutého rytmu.

Hodnocení poroty – 39 bodů!

Zdeněk Chlopčík: „Nádherná samba. Poprvé jsem viděl sambový pohyb, rytmicky to bylo perfektní.“

Michael Kocáb: „Romane, bylo to skvělé. Za to žhavý pánevní vlnění by tě za minulého režimu poslali rovnou do jáchymovských dolů.“ Přes tuto veskrze pozitivní (?) reakci byl Michael Kocáb jediný z porotců, který dvojici nepřidělil maximální desítku.

Mahulena Bočanová a Jaroslav Kuneš

Z úvodního příspěvku se zdálo, že Mahulena zažívá asi největší dril ze všech soutěžících. Neviděli jsme žádnou zábavu, ani pojídání čokoládových vajíček ve velkém. Scénka s tančící dvojicí celou ovázanou v gypsu byla výstižná: tahle multifunkční ženská dokáže tancovat cokoliv, kdekoliv a jakkoliv. Dnes se jí poprvé podařilo škobrtnout v krocích a já jsem si oddychla, že je to také jenom člověk.

Hodnocení poroty – 35 bodů

Eva Bartůňková: „Výborné, ale byly tu bohužel ty chybičky na začátku. Představovala bych si také smyslnější boky.“

Michael Kocáb: „Bylo tam na můj vkus moc kroků. Na favoritku soutěže to dneska nebylo top.“

Kamila Tománková a Tomáš Dvořák

Komentáře po tanci si určitě zapamatuji. Tanec samotný ne. Vrcholem byla scénka ze začátku, kdy se opilý Dvořák jen taktak doplazil na parket. To jen tak často neuvidíme. Samba mu ale nesedla, což později sám přiznal.

Hodnocení poroty – 32 bodů

Vlastimil Harapes: „Pár nezklamal. Partnerka byla ale dominantnější, takže jsem se po pravdě na Tomáše moc nedíval.“

Zdeněk Chlopčík: „To já se díval. A viděl jsem... Ten sambový pohyb je o pohybu pánve vpřed a vzad. Vy jste zapomněl na to vzad, takže vám zůstala pánev vystrčená dopředu.“

Týmový duch, který po každém dílu pořadu dostává ránu v podobě vyřazení jednoho z párů, byl více či méně utužen společným tancem. Vídeňský valčík byl elegantní jak má být a diváci mohli přímo porovnávat všechny páry najednou. Porotce okouzlila především Mahulena, ale i elegance Jolany a šaty Kamily Tománkové (partnerka Tomáše Dvořáka). Právě Jolana Voldánová s Janem Tománkem se ale museli se soutěží rozloučit. Přijdou tak o nácvik dvou tanců pro příští týden.

Kromě relativně překvapivého vyřazení Jolany se ještě udála jedna neméně podivuhodná věc: hlášky Marka Ebena začínají čím dál více tvořit celou show a zdatně mu za stolem porotců sekunduje Zdeněk Chlopčík. Jakkoliv se ze začátku zvlášť tito pánové zdáli upjatí a rádoby vtipní, teď perlí. Jen doufám, že obdobnou proměnou projde i ctihodný pan Kocáb.

