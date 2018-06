Výměna tanečnic. Bank přišel o partnerku, dostal tanečnici po Vízkovi

„Výhřez krční plotýnky, který se mi stal při prvním díle letošní StarDance, mi bohužel nedovoluje pokračovat dále. Bolest a omezená hybnost levé ruky je problém, který by pouze snižoval náš taneční výkon, a proto jsem se rozhodla, že soutěž ukončím a Ondra bude mít možnost dál pokračovat s jinou tanečnicí,“ uvedla Kamila Tománková v prohlášení.

„Budu mu moc držet pěsti, aby to dotáhl co nejdále. Moc mu děkuji za vše, co jsem s ním prožila, a přeji všem ostatním soutěžícím, aby to vše ve zdraví a pohodě zvládli. Děkuji také všem, co se podílí na StarDance. Byl to pro mě krásný kus života,“ prohlásila tanečnice.

„Mě odchod Kamči hrozně moc mrzí. Hlavně kvůli ní, protože ji StarDance strašně baví, jsme na sebe zvyklí, a je z toho smutná. Řekl bych, že varianta pokračování právě s Evou Krejčířovou je vlastně dobrá. Eva je veselá a vypadá, že má nadhled. To se jí, myslím, při práci se mnou bude hodit,“ řekl Bank.

Sportovec bude nyní tančit s Evou Krejčířovou, která se po vypadnutí (více zde) opět vrací na taneční parket.

„Je to situace nepříjemná pro nás všechny. Nejvíce ale pro Kamču, protože si dokážu představit, jak se po té době, dřině a trénincích cítí, když musí odejít. Také jsem řešila, jestli nezrazuju Láďu, protože je to můj partner. Ale vše jsme spolu probrali a rozhodli se, že v tom Ondřeje nenecháme. Vážím si ho za jeho přístup. Láďa je skvělý chlap a v této řadě StarDance jsme tvořili pár, to je nesmazatelné,“ řekla Krejčířová.