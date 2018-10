Jako první opouští StarDance Bagárová a Ondráček. Zradila je samba

Deset soutěžních párů, které měly tentokrát šanci blýsknout se s valčíkem a sambou, doprovázel při tanci opět jako v minulých ročnících soutěže orchestr Martina Kumžáka, Moondance Orchestra.

Slavnostní večer zahájili romantickým valčíkem bývalý tanečník Richard Genzer a Jana Zelenková. Většinu porotců příjemně překvapili. Radek Balaš ohodnotil výkon jako esenci tance.

Se sambou navázali zpěvačka Monika Bagárová a její taneční partner Robin Ondráček. „Moniko, měla jste strach, že spadnete, nebo byl můj pocit neopodstatněný?,“ ptala se zpěvačky nejisté si v kramflecích porotkyně Tatiana Drexler. Podle Radka Balaše si pár zbytečně zkomplikoval vystoupení příliš složitou choreografií. Ta jim byla nejspíše osudná a Bagárová s Ondráčkem po tomto kole ve StarDance končí.

Z valčíku herce Jiřího Dvořáka a Lenky Nory Návorkové byla porota naopak nadšená. „Velmi jste mě zklidnili. Když tančíte, krásně se na to kouká. Perfektně vystavěná choreografie až do konce,“ ohodnotil dvojici Václav Kuneš. Radek Balaš ocenil také laškovné mrknutí Jiřího Dvořáka do kamery během tanečního výkonu.

Se sambou si výborně poradila herečka a zpěvačka Daniela Šinkorová a její partner Michal Padevět. Do svého pojetí latinskoamerického tance dali tihle dva podle poroty všechno a získali během hodnocení vysoká čísla.

Něžný valčík zatančila herečka Veronika Arichteva s partnerem Michalem Necpálem. Oproti horšímu výsledku z minulého kola porota tentokrát hodnotila výkon páru číslo šest převážně kladně.

Samba Adama Mišíka a Kateřiny Krakowkové získala naopak nižší hodnocení. „Začátek mě potěšil, ale ke konci vám trošku došlo palivo,“ ohodnotil výkon soutěžících Radek Balaš.

Valčík se povedl i Pavle Tomicové a Markovi Dědíkovi. Podle Kuneše tančí Tomicová srdcem. „Jsem velice vděčná, že jste ukázala, že i normální žena může překrásně tancovat. Nejen ty čtyřicetikilové, na které koukáme v časopisech v čekárně u zubaře,“ potěšila herečku také porotkyně Tatiana Drexler.



Se svým pojetím samby zabodoval sportovec David Svoboda a Veronika Lálová. „Davide, vy máte takové charisma, že byste ho mohl prodávat. Když se to dá dohromady s Veroničinou krásou, vznikne úžasná třeskavá směs. Je to nádhera, výborné,“ řekl Radek Balaš.

Valčík Daniely Písařovicové a Michala Mládka ohodnotil pozitivně i kritický Zdeněk Chlopčík. „Moc krásné kroky. V některých fázích jste trochu mimo rytmus krokové variace, ale vše ostatní je v pořádku.

Nejvyšší hodnocení od poroty získali se svou sambou Dalibor Gondík a Alice Stodůlková. Podle Zdeňka Chlopčíka letos všechny páry tančí fantasticky a na zatím nejlepší úrovni, která kdy v české verzi StarDance byla.

Bookmakeři si nesprávně tipovali, že by letos mohli vyhrát taneční soutěž StarDance Monika Bagárová a Robin Ondráček. Kurzy na vítězství deseti tanečních párů jsou poměrně vyrovnané, nikdo není vyložený outsider. Za černého koně považují zástupci sázkových kanceláří moderátora a bývalého profesionálního tanečníka legendární skupiny UNO, Richarda Genzera. Ten na poslední chvíli nahradil zraněného herce Václava Koptu.

„StarDance platí mezi sázkaři za jednu z nejoblíbenějších reality show. Sázky na jednotlivé ročníky se vždy pohybují v řádu milionů korun a jinak tomu nebude ani tentokrát. Je to opravdu specifická disciplína. Přece jen, jak hrál včera tenista Federer, si zjistíte snadno, ale v jakém tanečním rozpoložení je pětibojař David Svoboda, těžko říct,“ uvedl hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.

Bookmaker Tipsportu Pavol Boško doplnil, že je složité odhadnout, komu budou přát televizní diváci a kdo bude celkovým vítězem. „Diváci často hlasovali pro showmany, kteří nebyli zdaleka tak dobrými tanečníky. Jak to bývá časté ve sportu, kdy publikum fandí slabšímu,“ uvedl Boško.

Taneční klání celebrit s profesionálními tanečníky se na televizních obrazovkách objevilo poprvé v roce 2004 ve Velké Británii, kde ho uvedla BBC. Poté se soutěž rozšířila do desítek zemí a v roce 2006 ji poprvé vysílala ČT. StarDance tehdy sledovalo v průměru na dva miliony diváků. Od té doby ale zájem o show klesal. Dosud poslední osmou řadu, kterou v roce 2016 vyhrála dvojice Zdeněk Piškula a Veronika Lálová, sledovalo 1,6 milionu lidí.

Pro letošní ročník pořadatelé připravili i řadu novinek, například večer Cesta kolem světa, ve kterém se bude tančit na tureckou, japonskou či indickou hudbu, nebude chybět polka a jeden večer i letos bude věnován centru Paraple.