StarDance 2: tango vyřadilo Lenku Filipovou

Pole soutěžících se rozdělilo na dvě části a my se tak možná můžeme méně stresovat a víc bavit. Ať chcete nebo ne, to, co někteří jedinci v Lucerně předvádí, je téměř dokonalé.

Tentokrát šel jako první pán na holení Aleš Valenta s partnerkou Ivou. Nevím, jestli si snad Aleš začíná myslet, že je jeho postup soutěží ohrožen, ale rozhodl se využít i svých netanečních kvalit - předvedl salto (bez vrutů) a cosi jako rappování (odborníci ať prominou). Já jsem se bavila, drsná porota ale nekompromisně upozornila na střídmý příděl jiveových kroků. To je fakt. Za 27 bodů.

Uhrančivá hudba z Fantoma opery doprovodila tango Roberta Záruby a Vandy. Nemohla jsem si nevzpomenout na "Tři oříšky pro Popelku" - to když si Robert nasadil fantomovu masku. "Třeba pod ní schovává velikej nos," pravila závistivá sestra Popelky. Tady byla snaha spíš zakrýt "výraz ryby" (pravila Vanda), každopádně i tak to na porotu působilo spíš komicky. 20 bodů a předposlední místo.

"Dalším párem je Taťána Vilhelmová a Petr Čadek," ohlásil Marek Eben a to dávalo tušit zábavnou dvouminutovku. Byla. Veselá a hravá Taťána, hezoun Petr, kdo by přepínal? 29 bodů.

Tango Lenky Filipové a jejího partnera Michala nepůsobilo jako tango (porotkyně Tatiana), spíš jako paso doble nebo valčík (porotkyně Mahulena). Mně navíc přišlo, že nešlo ani o párový tanec. Partner se soustředil na své piruetky a skoky baletního mistra a Lenka... asi na to, aby ho nelechtala. Prožitek jsem z jejích očí nevyčetla. Je ale pravda, že má chřipku (uznávám, že při ní člověku do tance není). 18 bodů.

Že by černý kůň soutěže? Dva medvídci, Míša (Dlouhý) a Míša (Gatěková) byli naprosto senzační, rychlý jive jim prostě sedl. Moderátor Marek ale zase koukal úplně jinam, protože jediné, co na M&Ms ocenil, byla "krásná sukně z drobnejch" - rozumějte z plíšků - kterou měla tanečnice na sobě. Pro Zdeňka Chlopčíka předvedli nejlepší jive večera, "zmije Hesss" uvedl, že to byl v Michalově podání opravdu poctivý tanec. 31 bodů.

Tango Moniky Žídkové a Honzy Halíře mělo všechno. Vášeň, trhané pohyby, eleganci,... Nechápu porotce Roberta Hese, který Moničin výkon sepsul slovy "pražsko-kuchyňské tango". Monika ani není z Prahy (což nám je snad každý díl připomínáno). 31 bodů.

Nakonec přišla jedna velká skluzavka Jiřího Schmitzera. Pokud chcete Jirku hodně potrestat, dejte mu rychlý tanec. S jivem si ale kupodivu poradil dobře, kohout na hlavě mu ubral minimálně jedno desetiletí. Navíc má vedle sebe Simonu, která se charakterem až nápadně podobá Petře Kostovčíkové z minulé řady. I Zdeněk Chlopčík uznal, že to Jirka rozjel a své fantastické nasazení udržel po celou dobu.

Lenka Filipová nedokázala zaujmout diváky natolik, aby vyrovnali nízké hodnocení poroty. Příště už jí tedy neuvidíme. Zato se můžeme těšit na další výplody Jiřího Schmitzera či akrobatické kousky Aleše Valenty. Pro fanynky: Za 150czk vám Marek Eben popíše, jak to vypadá, když se Petr Čadek převléká. Za další stovku máte možnost vyhrát (?) Jirkovy spoďáry (legínky). Aukce bude prý brzy probíhat na stránkách ČT...