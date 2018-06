StarDance 2: Štěpánka Hilgertová dopádlovala

Dovedete si představit "zpívající intelektuálku" Lenku Filipovou nahou? Do sobotního večera jsem na něco podobného ani nepomyslela. Kvůli rumbě ale musela Lenka do střapců, které zahalovaly opravdu jen to nejnutnější.

Výsledkem byl docela zdařilý pokus o sexy tanec, i když pokrčená kolena (kritizované Zdeňkem Chlopčíkem) to trochu kazila. Tanečník Michal Petr ale v choreografii "zapracoval na vztahu" (Mahulena), a tak byl výsledek docela fajn. Za 21 bodů.

Lev salonů Michal Dlouhý byl donucen dvě minuty hopsat při quickstepu. A i když toho měl nakonec vážně dost, stihl u toho vypadat ještě elegantně. Možná i díky jeho rozverné partnerce Michaele Gatěkové, která vymyslela zajímavou verzi tance plnou facek, sahání si po zadku a zvedaček. Za 30 bodů od poroty.

Pokud nevíte, kdo je to Jan Halíř, koukněte příště na SD (StarDance). Jde o fešného tanečníka Moniky Žídkové, který byl při rumbě naprosto úchvatný, a to u chlapů vrtění zadkem zrovna nemusím... Mahulena to nazvala "krásnou dvojkou", což potvrdila i roztomilá dceruška Moniky, Nikolka, přestože prý "pán nebyl tatínek". Porota je ocenila 27 body.

Moderátoři Marek s Terezou se rozhodli spojit osobu Jirky Schmitzera s jeho slušivými legínkami. Pro neznalé: představte si hubeňoura s nohama dlouhýma jako Adriana Sklenaříková, který nosí šedé "jégrovky". Jirka to ale rozdýchal, co už mu vadilo víc, byly výroky poroty minulý týden. Nejlepší kritikou je ale samozřejmě výborný výkon, což Jirka se Simonou Švrčkovou předvedli. Jejich quickstep byl dost quick, podle Mahuleny "každou vteřinu bomba". Za 23 bodů.

Ostře sledovaní Robert Záruba a Vanda Dětinská se oblékli do ostře růžovoučké a dvě minuty sváděli porotce, diváky a nejspíš i sami sebe. Je pravdou, že Robert spíš zíral na vlnící se Vandu, ale celkový estetický dojem byl... no, růžový. Nevím, jak se podařilo tanečníkovi s otevřenou pusou dokořán přesvědčit porotu, že "nejistota z prvního dílu je pryč" (shodli se na rom oba pánové - Richard Hes a Zdeněk Chlopčík). Každopádně Robertova a Vandina rumba za 28 bodů.

K Tatianě Wilhelmové a jejímu partnerovi Petru Čadkovi se dá říct asi jediné - pořádný kalup. Vlastně to byl takový skotačivý úprk s jednou zvedačkou nakonec. Přestože byla porota kritická, udělila celkem neuvěřitelných 33 bodů.

Následovala nádhera v podání sexy Ivy Langerové a Aleše Valenty. Rumba, aneb manželství po třiceti letech, když je manželka kreativní. Aleš zírá na TV, ale v momentě, kdy Iva odhodí župánek, ovladač letí v dál... Výroky typu "skvělá práce paží" a "hodně mužnosti", které pronesl Zdeněk Chlopčík, naprosto odpovídají situaci. Za "rekordních" 35!

Zlatá tečka se bohužel nekonala. Taneční kroky se možná naučit lze, ale výraz při tanci těžko. Michael Němeček, tanečník Štěpánky Hilgertové, to vystihl přesně: "Když někdo není šoumen, špatně se to předstírá." Přestože Štěpánka svorně po obou předvedených tancích tvrdila, že si to ohromně užila, já osobně jsem na parketě viděla hodně nervózní stvoření. Snaha se ale cení, určitě bylo zajímavé vidět jindy promočenou Štěpánku v krásných šatech a nalíčenou...



Příště tedy jen sedm statečných. Bude vám pár Štěpánka - Michael chybět? Koho tipujete na vyřazení příště?