StarDance 2: kráska a Schmitzer

Herec Jiří Schmitzer si nadzvedá zelenou čepici v army stylu a prohrabává si propocené vlasy. Upnuté černé kamaše mu obepínají čapí nohy, jeho chůze však připomíná spíš pohyby robota. Jeho o generaci mladší taneční partnerka je v pohodě a neustále se chichotá.

„Vypadám jako jezinka,“ reaguje na přítomnost fotografa a několik minut se upravuje před zrcadlem. Schmitzer ji pozoruje a vypráví o svých zkušenostech s líčením. „Já vím, vy byste mi namaloval oči hezky namodro,“ směje se Švrčková. „Vymyslete radši nějakou pozici, aby nám to na fotkách slušelo.“

Čaču spolu s ostatními tanci trénují už víc než měsíc, několik hodin denně. Švrčková se při každé chybě v sestavě směje. Osmapadesátiletý Schmitzer drží tvář vážnou a soustředěnou, ale přesto se taky po chvíli uvolní.

* Už se učíte plivat na cíl?

Schmitzer: Jak to myslíte?

* Používal jste to v mládí jako zbraň, když vám někdo křivdil. Porota StarDance bude určitě krutá. Oprášíte tuhle dovednost?

Schmitzer: Určitě ne!

Švrčková: To jste mě ještě nenaučil. Vy jste na někoho flusal?

Schmitzer: Byl jsem jako dítě tlustý a plivání na cíl byla jediná moje zbraň. Kluci mi vždycky něco provedli a utekli.

Švrčková: Tak jste na ně flusnul.

Schmitzer: Musel jsem je nějak ztrestat. (oba se smějí)

* A co až budou zlí porotci?

Schmitzer: Oni si netroufnou být zlí, jejich stropem bude přísnost.

* Třeba od nich uslyšíte, že jste dřevo.

Schmitzer: Proč ne. Pokud se budou vyjadřovat slušně, budu to akceptovat. Kdyby mi řekli, že jsem vemeno, tak řeknu: „Dřevo, to prosím, ale vemeno, to už je příliš!“

* Je těžší zapamatovat si text, nebo taneční kroky?

Schmitzer: To vyjde nastejno. Ale u textu, pokud ho nezapomenete úplně, tak to není tak poznat. Můžete říkat něco jiného, eventuálně mlčet a dělat, že je to chyba toho druhého.

Švrčková: To můžete v tancování taky.

Schmitzer: Jenže tady je jasné, kdo stojí. Když mlčím na jevišti a tvářím se dost sebejistě, nervy ztratí kolega a je to na něj.

* Jedna primabalerína vyprávěla, že když zapomene sestavu, točí se dokola a čeká, že ji partner zachrání. Jak to bude u vás?

Švrčková: Taky bych měla čekat. Ale to víte, že ho v tom nenechám.

* Jaký je podle vás ideální tanec pro Jiřího Schmitzra?

Švrčková: (dlouho přemýšlí a směje se) Já nevím... Asi rumba, to je zamilovaný tanec. To mu půjde se mnou super. (Schmitzer neudrží vážnou tvář)

* Když se na začátku soutěže tvořily páry, prý jste čekala nějakého hezouna. Nejlépe Milana Baroše nebo Leoše Mareše.

Švrčková: Tak teď to mám všechno dohromady. (Schmitzer se culí) Co jsem měla říct. Jako mladá ženská jsem doufala v mladého, krásného muže. Ta jména jsem řekla jen tak.

* Fotbalista Milan Baroš a moderátor Leoš Mareš. Co byste k nim řekl?

Schmitzer: Neznám je osobně. Jen si myslím, že nejsem zrovna ten typ. Že spíš jsem jako do brány – do té fotbalové, do hokejové bych musel být hodně ohnutý.

Švrčková: Ale s hokejkou by vám to zase slušelo.

* Co jste si řekl vy, když jste uviděl svou partnerku poprvé?

Schmitzer: Všechny vypadají dobře, to prostě k tomu tancování patří, jsou pohledné a postav vypracovaných.

Švrčková: Já znám i škaredou tanečnici.

Schmitzer: Mně v televizi tvrdili, že žádnou takovou nemají. Přál jsem si nějakou ošklivou, abychom tolik neprovokovali bulvár.

* Věděla jste hned, kdo je to Jiří Schmitzer?

Švrčková: Marečku, podejte mi pero. Znám ho z filmů a mám ho ráda.

* Jaká byla reakce vašich kamarádů?

Švrčková: Setkala jsem se jen s kladnými reakcemi. Žádné: „Ježíši, takovej starej!“

Schmitzer: (rozesměje se) To je fakt, jsem mezi soutěžícími nejstarší.

* Když zatančí skvěle mladý sportovec, očekává se to, ale vy můžete překvapit.

Schmitzer: Jako starý herec, že? Tak já se k tomu taky chystám! Myslím, že jsem už překvapil tím, že jsem do toho vlezl.

* Jak jste se tam vlastně ocitl?

Schmitzer: Nikoho z televize by to ani nenapadlo mě oslovit. Jednou jsem seděl s Mirkem Vladykou v hospodě a StarDance jsme sledovali. Říkám mu: „Člověče, to bych si zkusil! To musí být nářez.“ Líbilo se mi, jak do toho šli profesionálně. A on mě prásknul Ebenovi, ten to řekl dál a oni už po mně šli. Marek Eben mě přesvědčoval: „Hele, neblbni, tady dostaneš školu od prvotřídní tanečnice. A zadarmo! A navrch ti to ještě zaplatí. No, kde to najdeš?!“ A jakmile jsem zaslechl zadarmo a ještě navrch, tak jsem si řekl: „No ne, to je pravda. To bych byl blbej.“

* Co vám popřáli vaši nejbližší?

Schmitzer: Přátelé a kolegové z Ypsilonky mi drží palce. Ale několikrát jsem taky zaslechl větu: „Hele, to není prdel.“ Jako by mi chtěli říct, že na to nemám.

* I syn vás od soutěže zrazoval. Říkal: „Tati, tam se můžeš ale pořádně ztrapnit.“

Švrčková: To vám fakt řekl? No teda až ho potkám, to si s ním vyříkám. Schmitzer: Je tak vychovaný, že nemusí doma říkat, jak je tatínek bezvadný.

* Jaké to je, učit známou osobnost tančit?

Švrčková: Nijak výjimečné. Ze začátku je třeba chválit, abyste ho moc neotrávili. Všechno je super, i když to tak úplně není. Schmitzer: Já tušil, jak je to s těmi pochvalami.

Švrčková: Učím řadu let. Kdybych neměla tu zkušenost, tak bych se možná zalekla a řekla si: „Ty vole, to nikdy nepůjde.“ Takhle jsem v pohodě. Začátky jsou pokaždé stejné – nejdůležitější je naučit se správné držení těla. A pan Schmitzer má postoj od pánaboha.

* Kde jste se to naučil?

Švrčková: On má totiž v sobě tu hrdost. Schmitzer: To mám z parašutismu! Při základní poloze jste prohnutý, ale zpevněný a tlačíte ven na pánev. Musíte mít těžiště v břiše. (vstane a názorně ukazuje – drží se za břicho a pohupuje se)

Švrčková: Jako u tancování, jen u toho musíte být ještě narovnaný. Takže jsem panu Schmitzerovi ramena zatlačila dozadu a bylo to. V okolí bříška je centrum, tím by měli být tanečníci při pohybu spojení. Ten, kdo má místo břicha lavůrek, musí se ještě naučit břicho zatahovat. A tady je další výhoda – můj partner má pro tancování ideální postavu.

* Už jste pohádali?

Švrčková: Ne, s panem Schmitzerem to snad ani nejde. Je pořád samá legrace. Když se mi něco nelíbí, tak se ozvu, a on to vezme.

Schmitzer: Tady to není jako na divadle, kde si občas prosazuju svůj názor. V tanci jsem laik, takže věřím tomu, co mi má učitelka říká. Nediskutuju.

* Snášíte, že vás učí žena, navíc o čtyřiatřicet let mladší?

Švrčková: Takovej spratek malej.

Schmitzer: Můj syn mě kdysi učil na počítači a zvládli jsme to. Stačí, když víte, že to ten člověk umí a navrch má ještě schopnosti to učit takovým způsobem, že je to stravitelný a že vás to během deseti minut nenasere. Ale pak jsou také jiní učitelé, kteří vás dokážou otrávit. Těch znám celou řadu.

* Jednoho takového jste hrál ve filmu Gympl.

Schmitzer: Přesně. Je to šílená otrava, když vás někdo učí jako ten blb z tohohle filmu. (stoupne si a křičí) „No, jak to, že si neumíte pořádně stoupnout! No, to přece... No né! To snad není možný! (stále přidává na hlase) Jak to chcete tančit?! Kde máte tu nohu?!“

Švrčková: A já nejsem taková?

Schmitzer: Ne. Je to nahlas, ale je to milé! Není to tři! (řve a koulí očima) Ale tři (něžným hlasem).

Švrčková: Vy jste milej.

* Pořád si vykáte. Změní se to během soutěže?

Švrčková: Uvidíme. Někdy začnete člověku tykat, abyste se víc sblížili. My se za ty dva měsíce sblížili i bez toho tak, že si povídáme o všem. I když pan Schmitzer by mi měl tykat automaticky.

Schmitzer: (kroutí hlavou) Já vykám i kamarádům mé dcery, kterým je nad patnáct. Vzpomínám si na sebe – v těch šestnácti, sedmnácti jsem si připadal hrozně dospělý a nějaký sedmdesátiletý děda mi řekl: „Pojď sem!“ a mně se to prostě nelíbilo. A navíc – hned si tykají snad jen komunisti. Nejdřív se snažím toho dotyčného poznat a pak si s ním eventuálně – pokud bych ho neuvedl do rozpaků – začnu teprve tykat.

* Tanec je vlastně namlouvání, musí vyzařovat vášeň a energii. Myslíte, že to jde bez tykání?

Švrčková: Tak my asi na parketě nebudeme předstírat milostný vztah, to by bylo směšné.

* V jiné taneční soutěži, v Bailandu, tančila herečka Jana Paulová s mnohem mladším partnerem a porota jim vyčítala, že na parketě vypadají jako matka se synem.

Švrčková: Pořád je lepší otec s dcerou, ne? Ale my to uděláme, aby to tak nevypadalo. Schmitzer: Určitě. Když budeme na parketu, musí to vypadat, že mezi námi něco je, jinak to je špatně. (mrká na ni)

* A věříte si? Vyhrajete?

Švrčková: Každý z nás musí chtít vyhrát. Nechci vypadnout jako první.

Schmitzer: Jestliže dokončím bez ostudy první tanec, budu vítěz.

Švrčková: Musíte říct, že chcete vyhrát! Schmitzer: S tím jsem do toho nešel. Z toho, že bych mohl postupovat někam daleko, mám docela strach. Pak to začne být časově ještě náročnější – na jeden tanec máte týden, to jsou hodiny a hodiny tréninku. A já musím plnit i jiné závazky, které jsem si tam v tomhle termínu nasekal. Bojím se, že bych pak musel odfláknout buď tohle, nebo divadlo. Ale myslím, že s tím postupováním to nebude tak žhavé.

Kdo bojuje o titul ve StarDance II

ŠTĚPÁNKA HILGERTOVÁ (39 LET) A MICHAL NĚMEČEK (30 LET)

Dvojnásobná olympijská vítězka v kanoistice bere StarDance jako odreagování před začátkem závodní sezony. Tanec prý má ráda odjakživa. O devět let mladší Němeček je profesionální tanečník a choreograf a učí street dance, hip hop a klasické tance.

ROBERT ZÁRUBA (40 LET) A VANDA DĚTINSKÁ (19 LET)

Doménou sportovního komentátora je hokej, přesto v posledních týdnech piluje taneční kroky. Naposledy s nimi totiž „bojoval“ v tanečních. Taneční pár tvoří s nejmladší účastnicí soutěže – studentkou marketingové komunikace a profesionální tanečnicí.

MICHAL DLOUHÝ (39 LET) A MICHAELA GATĚKOVÁ (21 LET)

Herec Dlouhý tvrdí, že stál poprvé a naposledy na parketu na svém maturitním plese. Zhruba v té době se jeho partnerka narodila. Gatěková tancuje od šesti let, závodí v latinskoamerických tancích a s výškou 152 cm je nejmenší tanečnicí v soutěži.

ALEŠ VALENTA (34 LET) A IVA LANGEROVÁ (26 LET)

Akrobatický lyžař se proslavil trojným saltem s pěti vruty, ale tanec je prý něco naprosto jiného. Problém s Valentou budou mít možná kostymérky – nesnáší prý upnuté obleky. Ty raději uvidí na své partnerce, závodní tanečnici a vystudované učitelce.

MONIKA ŽÍDKOVÁ (30 LET) A JAN HALÍŘ (29 LET)

Před dvanácti lety si Žídková nasazovala korunku Miss ČR, pak vyhrála i Miss Evropy. Dnes je maminkou dvou dětí, Nikoly (4) a Davida (2). V soutěži tančí s o rok mladším profesionálním tanečníkem, který pracuje v olomoucké nemocnici jako radiologický asistent.

TATIANA VILHELMOVÁ (29 LET) A PETR ČADEK (28 LET)

Před 13 lety herečka brigádničila jako go-go tanečnice v jednom z pražských klubů, později s Aňou Geislerovou řádily na tanečních večírcích a teď se prý bude snažit nevypadnout v prvním kole. V tom jí pomůže Petr Čadek, majitel hudebního klubu v Liberci.

JIŘÍ SCHMITZER (58 LET) A SIMONA ŠVRČKOVÁ (24 LET)

S tancováním měl Jiří Schmitzer problémy už na DAMU. Přesto nabídku do StarDance přijal a bude pravděpodobně největším překvapením soutěže. Jeho taneční partnerka je o 34 let mladší, žije v Ostravě, vystudovala fakultu tělesné výchovy a tančí závodně.

LENKA FILIPOVÁ (53 LET) A MICHAEL PETR (28 LET)

Zpěvačce a kytaristce bude fandit manžel, ale i třináctiletá dcera. Když byla stará jako ona, chtěla tancovat závodně, jenže nakonec uspěla v přijímacích zkouškách na konzervatoř a s tancem byl konec. Její taneční partner žije v USA a do Česka se vrátil jen kvůli StarDance.

Co potřebujete vědět o StarDance

* Soutěž potrvá osm týdnů, vyvrcholí ve finále 22. 12. 2007.

* První 4 týdny předvedou páry latinskoamerický nebo standardní tanec. Od pátého kola už oba.

* Výkony tanečních párů hodnotí porota a diváci.

* Porota je ve složení Tatiana Drexler, Mahulena Bočanová, Zdeněk Chlopčík a Richar Hes. Vítězný pár si připisuje tolik bodů, kolik párů v kole soutěží. Poslední pár získává jeden bod.

* Diváci hlasují formou SMS celý týden. Z počtu došlých SMS vzniká pořadí. Páry si připíší body podle stejného klíče jako u poroty.

* Body od diváků a poroty se sečtou a pár s nejnižším počtem bodů vypadává. Pokud by bylo víc párů s nejnižším počtem, postupuje ten s větším počtem hlasů od diváků.

* Vítězný pár získá trofej a titul Král a Královna tanečního parketu.

* Sázková kancelář Synot Tip nejvíc věří Aleši Valentovi nejméně pak Lence Filipové.