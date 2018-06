Dětská filmová hvězda z Hvězdných válek má schizofrenii, je v léčebně

Do Vánoc je sice ještě daleko, fanoušci Hvězdných válek si ale už nyní mohou užít prvních ukázek z filmu Rogue One:...

Monika Foris Kvasničková (44) se před kamerou objevovala už od svých šesti let. Byla krásná, talentovaná a pohybově i...

Kolja po dvaceti letech: je z něj obchodník s hodinkami

Je to přesně dvacet let, co zazářil jako malý Kolja. Pořád ho poznáte podle očí, ale dávno dospěl v muže a zjistil, že...