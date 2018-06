Stanley Tucci: Smrt manželky ovlivnila mé vztahy. Měl jsem pocit viny

„Bylo velmi těžké jet na první dovolenou. Vlastně bylo opravdu těžké jít s Felicity kamkoliv. Cítil jsem se provinile. Je to strašné. Vždycky jsem měl pocit viny,“ řekl herec listu The Times.

Tucci se s Felicity Bluntovou potkal v roce 2010 na svatbě její sestry Emily, s níž hrál ve filmu Ďábel nosí Pradu. V roce 2011 ji během dovolené v Berlíně požádal o ruku. „Hned potom jsem zpanikařil,“ prohlásil.

Herec a režisér přiznal, že doma má pořád vystavené fotografie první manželky. „Ne, že by jich bylo mnoho, že bych kvůli tomu měl mít problémy. A hlavně, když jsme se s Felicity poprvé setkali, bylo to jen dva roky poté, co Kate zemřela. Takže ...,“ dodal.

Nakonec se mu podařilo překonat jeho prvotní pochybnosti ohledně nového vztahu a v roce 2012 se s Felicity Bluntovou vzali. Po soukromém obřadu uspořádali o několik týdnů později také party pro přátele, kde nechyběli Meryl Streepová, Julianne Moore, Ewan McGregor nebo Colin Firth.

Manželé nyní žijí na předměstí Londýna a mají spolu syna Mattea, který se narodil letos v lednu. Bydlí s nimi i Stanleyho tři dospívající děti, které má s první ženou.