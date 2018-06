Stanislav Hložek je trojnásobným dědečkem

S radostnou novinou dorazil Hložek do Prahy rovnou z rodné Kroměříže, kde o víkendu zpíval na plese. Kdyby na svět přišel kluk, asi by to byl další Stanislav Hložek. "Standů je v naší rodině hodně. Já dostal jméno po tátovi, tchán mojí první ženy je taky Standa a tchýně Stanislava. Mladí o tomhle jméně pro kluka taky uvažovali. Za holčičku jsem ale rád, je to první vnučka," říká Hložek.

Oslavu spojí s narozeninami svého syna Matěje, kterého má se svou současnou ženou a jemuž je právě šestnáct let. "Matěj hraje hokej na Kladně, studuje tam sportovní gymnázium a zůstává většinu týdne na internátu, tak za ním s manželkou jedeme a po tréninku si zajdeme na večeři."

Nejmladší Hložkovo dítě je ve svých šestnácti o půl hlavu větší než on a váží sto kilo. "Dneska už mě přepere," směje se zpěvák. Během minulých prázdnin se Matějovi, který hraje odmalička hokej, povedlo přetočit život celé rodině. "Přijali ho v Praze na stavební průmyslovku, ale o prázdninách trávil čas mimo jiné na hokejové škole Jágr týmu a když jsme ho jeli vyzvednout, řekli nám, že ho tam potřebují. Ze stavárny je tak nakonec sportovní gymnázium a my trávíme všechny víkendy na zimních stadionech, teda hlavně manželka," líčí Hložek.

Kromě hokeje baví nejmladšího Hložka hip hop. "Je v tom rošťák dobrej," míní pyšný otec. "Dvakrát týdně jezdí do Prahy na tréninky. My se kvůli jeho aktivitám přestěhovali z venkova do Prahy, na internátě přece jen celý týden být nechce a jak to jde, jede se vyspat domů," dodává. Zajímá ho prý ale i muzika, k narozeninám dostal vše potřebné k propojení počítače a kláves.

Muzika samozřejmě dál těší a živí jeho otce, jenž v současné době zkouší nový muzikál Baron Prášil a s Petrem Kotvaldem, s nímž tvořil svého času slavné duo, chystá velký comeback. Od května by měli oba zpěváci vyrazit na koncertní turné po českých a moravských městech.