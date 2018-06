Stanislav Gross se těší na miminko

"O jménu zatím diskutujeme, ale rozšířená rodinná rada se k tomu neschází. Vybíráme je pouze my dva. Samozřejmě nás bude zajímat názor příbuzných, ale pouze jako hlas poradní. Několik tipů na hezké jméno už máme, ale zatím jsme se pro žádné definitivně nerozhodli," podotkl Gross.

Největší radost však má Grossova dcera Deniska. Rodičům prý slíbila, že se o sestřičku či bratříčka bude vzorně starat. "Deniska se strašně těší. Alespoň zatím a doufám, že jí to nadšení vydrží. Ihned, jakmile se dozvěděla, že se nám narodí miminko, vyrazila s maminkou do obchodu. Vybrala hromadu bryndáčků v klučičí i holčičí barvě, protože prý zatím neví, co to bude," řekl s úsměvem politik.

Ženy bývají v těhotenství často velmi citlivé a Stanislav Gross se přiznal, že měl o manžeku obavy poté, co se v tisku objevily informace odkrývající její podnikatelské aktivity. "Když se proti manželce rozjela mediální kampaň, nebylo to pro ni jednoduché. Myslím si, že napadat někoho, kdo se může obtížně bránit, je asi ta nejprimitivnější forma útoku," míní politik.