Stanislav Gross nesnáší vizážisty a věří manželce

Stanislav Gross s manželkou Šárkou.

"Moje manželka občas protestuje proti tomu, co si na sebe oblékám. Moc to ale nesouvisí s tím, jaké jednání ten který den absolvuji. Upozorní mě třeba, že se proužky nehodí ke kostičce a podobně. Občas se mnou chodí nakupovat i nové oblečení," prozradil ministr.Stanislav Gross tvrdí, že nemá rád drahé značkové obleky. Do nových svršků se kompletně převlékne rovnou v obchodě. "Zásadně si nevybírám obleky podle ceny a zpravidla nakupuji konfekční zboží. Většinou, když přijdu do prodejny, se tam kompletně obléknu. Rovnou odcházím v novém a moc dlouho si nevybírám," přiznal se politik.V minulosti navštívili Stanislava Grosse odborníci na "tvorbu dokonalých mužů". Jejich rady se ale minuly účinkem, obchodní terno u ministra vnitra neudělali. "Několik vizážistů u mě kdysi bylo. Vysvětlovali mně, jak co dělám blbě, ale já bych někoho takového vedle sebe dlouho nesnesl. Dopadlo to tak, že jsem sice jejich názory vyslechl, ale stejně si dělám vše podle sebe. Spíš ale podle své manželky," přiznal se ministr.Stanislav Gross svoji ženu obdivuje a občas jí pochválí slušivé oblečení. Sám ale tvrdí, že nemá příliš dobrý vkus. Proto Šárce s oblékáním moc neradí. "Manželce pochopitelně říkám, v jakých šatem se mi líbí. Naopak manželka se občas zeptá mě, co si má vzít na sebe. Takže občas jí poradím něco, co zrovna není výšleh nejlepší módy," usmál se politik. Zároveň přiznal, že je v ženské módě velmi konzervativní. "Obecně - nemám rád, když ženy nosí kalhoty. Když tedy jde někam se mnou, chci, aby si oblékla sukni," ukončil povídání Stanislav Gross.