Stanislav Gross: Další dítě nevylučuji

Grossovi nevadí ani to, že má druhou holku: "Mně je to jedno, všechno má své pro i proti. Manželka holčičku chtěla, takže se jí přání splnilo. Důležité je, že je dítě zdravé."



Také první dcera Stanislava Grosse sestřičku netrpělivě očekávala. "Denisa se na sestřičku neuvěřitelně těšila a je z ní úplně nadšená. Jsem velmi rád, že od prvního okamžiku má k Natálce takový vztah. Dokonce bych řekl, že si dobře uvědomuje, že miminko není jako panenka. Neustále chodí, těší se, jak bude sestřičce pomáhat," konstatoval politik potěšeně.



Dcerám je zatím tatínkova vysoká funkce celkem jedno. "Denisa nijak zásadně nevnímá fakt, že je její táta ministr. Ví, kde pracuji, takže pokud jedeme kolem ministerstva, tvrdí, že pracuji v tom ošklivém baráku."



Další dítě není v Grossově rodině vyloučeno. Alespoň podle mladého ministra: "Nepatříme k lidem, kteří plánují, že tehdy koupí auto, tehdy si pořídí první dítě, potom druhé... Nemám rád velké plánování života. Jsou věci, které prostě přijdou, a když nastanou, je to skvělé obohacení života. Jako narození dítěte. Nemohu tedy vyloučit, že se dočkáme ještě dalšího potomka."



Skloubit práci ministra a rodinný život je obtížné, ale prý to jde. "Základem je tolerantní manželka. Štve mě, že mám tak málo času, ale o co méně času mohu strávit s rodinou, o to jsou takové chvíle příjemnější. Jsem vděčný, že mám ženu, jakou je Šárka, protože bez její podpory bych tuhle práci nemohl dělat," řekl Gross.