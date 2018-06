Stanislav Gross bude mít zase dceru

"Máme už i jméno, ale to se ještě může změnit, a tak je raději nebudu prozrazovat," svěřil se šťastný otec.

Na sestřičku se nejvíc ze všech těší Grossova dcera Deniska. Rodičům prý slíbila, že se o ni bude vzorně starat. "Doufám, že jí to nadšení vydrží. Ihned, jakmile se dozvěděla, že se nám narodí miminko, vyrazila s maminkou do obchodu. Vybrala hromadu bryndáčků, tenkrát v klučičí i holčičí barvě, protože ještě nevěděla, co to bude," řekl s úsměvem politik.

Začátkem června Gross plánoval, že se z volebního maratónu vzpamatuje na dovolené v Itálii. Nové síly chtěl s rodinou nabírat ve vlnách Středozemního moře poblíž letoviska Bibione. Události však nabraly nečekaný obrat a politik si na rekreaci musel nechat zajít chuť.

"Moje dovolená v Itálii byla dost bizarní, protože se bohužel uskutečnila v době, kdy vrcholila koaliční jednání. Spočívala tedy v tom, že jsem do Itálie odvezl rodinu, vrátil jsem se zpátky do Prahy a zase jsem si pro rodinu přijel. U moře jsem ze čtrnácti dnů pobyl necelé tři dny," postěžoval si ministr vnitra.

Další letní cestu do zahraničí už v létě neplánuje. Kochat se bude výhradně krásou domácích luhů a hájů. "Je celá řada míst, kam bychom chtěli zajet. Rodiče mojí manželky mají chatu v Posázaví, u Lipna i v Orlických horách bydlí příbuzní. Je ale otázka, na co nám ještě vyjde čas," usmál se politik s narážkou na blížící se narození druhé dcery.