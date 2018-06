Stanford ze Sexu ve městě: Jsem rád, že syn byl při adopci starší

Někteří považovali Willieho Garsona kvůli jeho roli Stanforda Blatche ze Sexu ve městě za gaye, proto herec několikrát veřejně prohlásil, že je heterosexuál. I tak se mu ale nepovedlo najít tu správnou ženu. Protože chtěl mít rodinu, adoptoval si v roce 2009 Nathena, kterému v té době bylo už sedm let.

„Šlo to hladce, protože jsme to oba chtěli. Být otcem jsem si vždy přál. Ale nevím, co bych dělal s novorozencem! Upustil bych ho, koupal ho ve dřezu. Nathen se uměl koupat, věděl, jak jíst, a používat toaletu. Všechny tyto věci jsme přeskočili,“ žertoval Garson v rozhovoru pro magazín People.

Občas ale přece jen lituje, že ho neadoptoval dřív. Ale jen proto, že by ho mohl mít rád už delší dobu. Vztah otce a syna si užívají, milují cestování a jídlo. Kvůli otcovství ale trochu strádá hercův milostný život.

„Jednou za čas jdu ven. Ale je to pro mě těžké, na rande bych jen mluvil o tom, jak mé dítě sedí doma a učí se matematiku,“ dodal herec.