Standa Dolinek z večírků přibral

Na nočních rautech se ale Standa Dolinek snaží jíst přece jen méně, aby mu nebylo v noci těžko. Standa přiznává, že trochu přibral, a tak začal chodit do posilovny.

Říká se, že kdo rád jí, je také pěkně mlsný. O Standovi to platí určitě dvojnásob. Od té doby, kdy se přestěhoval do Prahy, začal i sám vařit. A nejen sobě, i přátelům.

"Můžu říct, že jsem úspěšný. Zatím jsem totiž nic nespálil, nepřipekl a podle ohlasů publika, tedy lidí, kteří mé jídlo ochutnali, jsem skvělý kuchař."

Nejoblíbenější recept Standy Dolinka jsou kotlety na smetaně. To ale v podstatě není nic originálního, pečené maso zalité šlehačkou je celkem běžný recept. A protože miluje smetanové omáčky a křehké kuřecí maso, aby své přátele překvapil, připravil pro ně "Standovo svíčkové kuře". Úspěch se samozřejmě dostavil a recept se rychle šíří.

Jídlo je zdravější než klasická svíčková z červeného masa a je také dřív hotové.

"Já jsem vymyslel takovou obměnu a chutná to úplně skvěle. Spařím bobkový list, nové koření a ocet, místo vody ale přidám jablečný džus. Vyložím pekáček nakrájenou mrkví, petrželí a celerem, tedy klasickou českou polévkovou zeleninou. Zaleji to připraveným nálevem, osolím a trochu přisladím. Přidám trochu červené papriky, porce kuřete, položím je na připravenou zeleninu a šoupnu to do trouby a peču. Po necelé hodině maso vyndám, šťávu se zeleninou rozmixuju, přidám tam smetanu a je hotovo."