Standa Dolinek skončil jako král

Odpovědi Standy Dolinka najdete ZDE.

"Král" však po skončení přímého přenosu odjel na hotel, padl do postele a spal. "Chtěli jsme jít s Tomášem na skleničku, ale zavřeli nám hotelový bar, tak jsem šel spát," popsal Standa nedělní noc.

"Bude se mi stýskat po lidech, ale svět se nezboří. Aspoň budu mít teď víc času na školu, rodinu a kamarády."

Dolinek nechce příští neděle na Brumlovce chybět. "Gábina Osvaldová říkala, že by ji mrzelo, kdyby mě už neviděla. Slíbil jsem, že se za ní i za ostatními přijdu podívat."

Proč v neděli s písničkou Karla Gotta Trezor neuspěl, to netuší. "Měl jsem ji zpívat o tón níž, ale nesehnal se podklad, tak jsem to měl nadoraz. Myslím ale, že jsem to rozjel, dostal lidi do varu a že se nemám za co stydět."

Dolinek se nejméně ze všech líbil hned dvěma porotcům - Gábině Osvaldové a Milanu Hermanovi. Ondřej Hejma by v tomto čtvrtém finálovém kole vyřadil Tomáše Savku a Ondřej Soukup Juliana Záhorovského. Televizní diváci mu poslali celkem 5,63 procenta z celkového počtu 763 730 hlasů. U čtenářů iDNES byl Standa v pořadí třetí kandidát na vyřazení. - více zde

Největší pochvaly se naopak dostalo Anetě Langerové od Ondřeje Soukupa. "Tvá nesnesitelná lehkost zpívání je až uhranující," nechal se unést.

Standa přišel na řadu jako pátý a vybral si písničku, kterou zpíval "nestárnoucí" Karel Gott v šestadvaceti letech. "Neudýchal to," ohodnotila jeho výkon Osvaldová a stejně přísný byl i její manžel Soukup. "Mám dojem, že ses trápil, že to dneska nějak nešlo," kritizoval jeho výkon také Herman, zatímco Hejma vtipkoval: "Standa Dolinek, mistr roztančených kolínek," podotkl na adresu Dolinkova twistu a dodal, že píseň byla tentokrát nad jeho síly.

První část pořadu Česko hledá SuperStar sledovalo 16.5. večer 2 914 tisíc diváků. To je 60 procent z těch, kteří v té době měli zapnutou televizi. Přesně 2 043 tisíc diváků, si počkalo na vyhlášení výsledků po 23. hodině. Bylo to 81 procent z těch, kteří v té době sledovali televizi.

Sám Standa, který se do finále dostal jako poslední díky divoké kartě od poroty, špatný pocit neměl. "Úspěch už je to, že jsem se dostal mezi desítku nejlepších a když vypadnu, život jde dál," řekl těsně před vyhlášením výsledků. Usmíval se až do konce, kdy si s diváky v pražské hale Brumlovka na rozloučenou společně zazpíval.

Dolinek vypadl z finálové desítky jako čtvrtý, před ním vyřadili televizní diváci Petru Páchovou, Petra Poláčka a Veroniku Zaňkovou.

Příští neděli budou soutěžící přesvědčovat diváky i porotu na téma big band a swing.

ČTĚTE SPECIÁLNÍ PŘÍLOHU O SUPERSTAR