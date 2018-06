Standa Dolinek přišel na TýTý s pouty

16:52 , aktualizováno 16:52

SuperStar Standa Dolinek si předsevzal, že v druhém kole nepošle do soutěže jediný hlas. "Dostat se do padesátky je už samo o sobě veliký úspěch a já nebudu nikoho upřednostňovat. Držím palce všem." Standa ale prý moc soutěž stejně nesleduje. Viděl první desítku a s Horváthem by dál poslal Andreu Janczarovou.