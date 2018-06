Standa Dolinek má psí rodinu

"Bylo to díky Jerrymu. Spali spolu hned v pelechu. Od první chvíle na sebe nedají dopustit. Mám teď takovou spokojenou psí famílii," říká Dolinek.

Maggee dělá velké pokroky. Zvykla si na pravidelné venčení, a tak se po ní doma nic uklízet nemusí. Umí chodit na vodítku, i když se jí zpočátku moc nechtělo. Jerry už je zkušenější. Ovládá základní psí povely jako sedni, lehni, dej pac, popros, k noze, přines. Víc po něm jeho pán nechce.

"Neučím ho, aby chodil po žebříku, to je zbytečný, ale už se potvora sám naučil otevírat dveře. Vleze mi do koupelny a okukuje, jestli mám ve vodě pěnu. Miluje ji. Já mu ji totiž vždycky vyhazuju a on ji lapá," vypráví Dolinek.

V domě, kde bydlí, prý vypukl doslova labradorský boom. "Kromě mých psů je tady jeden světlý a jeden černý labrador a dva hnědí. O kamarády máme postaráno."