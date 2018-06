Stalloneho sestra podlehla rakovině, zemřít chtěla doma

Stalloneho osmačtyřicetiletá sestra byla nemocná už delší dobu a lékaři jí nedávali téměř žádnou šanci na přežití. Poslední dny chtěla prožít u své matky Jackie.

"Poté, co byla na jednotce intenzivní péče, se rozhodla, že chce zemřít doma, aby mohla trávit čas se svou rodinou," řekl známý pro RadarOnline.

Před pár týdny přitom její matka pořád věřila v zázrak.

"Nevím, co dělat. Už je dva týdny v univerzitní nemocnici v Los Angeles. Lékaři si nemyslí, že se její stav zlepší. Co můžete dělat? Udělali vše, ona dokonce podstupuje i experimentální léčbu. Ráda bych si ji vzala domů," dodala zdrcená matka pro list New York Post.

Pro šestašedesátiletého Stalloneho to je v krátké době další rána. Jen před měsícem pochoval svého nejstaršího syna. Šestatřicetiletý Sage byl nalezen mrtvý ve svém bytě v Los Angeles (více zde).