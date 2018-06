Stalloneho matka po plastikách: Vypadám jako veverka

"Jo, pořád to dělám, ale už jsem to trochu přehnala. Vypadám, jako bych měla ústa plná vlašských ořechů. Mám tam příliš kosmetické výplně juvederm. Mám pocit, že vypadám jako veverka," cituje matku herce Sylvestra Stalloneho list Daily Mail.

Astroložka a bývalá tanečnice propadla plastickým operacím už před lety. Podle ní jsou ale nyní plastičtí chirurgové v Beverly Hills packalové.

"Mám za sebou chemický peeling a asi 50 injekcí. Botox ne, ten nepotřebuji, nepomohlo by to. Nemám vrásky na čele, nebudu je mít kvůli genetice, za to můžu být vděčná," prozradila.

Jackie Stalloneová se snaží udržovat v dobré fyzické kondici. Se psem chodí na procházky, třikrát týdně navštěvuje hodiny stepu, dvakrát týdně cvičí s trenérem a ještě si každý den zahraje dvě hodiny na klavír. Ve formě se udržuje také proto, aby mohla svého syna doprovázet na červeném koberci. Ani ve svém věku se nebojí vysokých podpatků a minisukní (více zde).

"Jím denně špenát, každé ráno si dám k snídani plnou misku a uvařím si k tomu vejce. To je tajemství mé dlouhověkosti," prohlásila.

Jackie Stalloneová (1987) Se synem Sylvestrem (1997) V roce 2012

Stalloneová také říká, že se nebojí smrti a je hrdá na to, že je ve svém věku stále aktivní. Žije ve svém domě v Santa Monice, na rozdíl od vrstevníků, kteří jsou většinou v domech s pečovatelskou službou. "Hollywood se bojí stáří. Ale myslím, že stáří začíná být in," dodala.

Promluvila také o uplynulém roku, kdy jí zemřela dcera Toni Ann a vnuk Sage v průběhu šesti týdnů (více zde).