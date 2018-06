Stallone žaluje: Špatně mi radil

Americký herec Sylvester Stallone zažaloval svého bývalého finančního poradce Kennetha Starra za to, že mu špatně radil při investování. Herec učinil špatnou zkušenost například s řetězcem restaurací Planet Hollywood, do nichž vložil peníze, když už se společnosti nedařilo. Stallone nyní za to od Starra žádá odškodnění 17 milionů dolarů.