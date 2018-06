Stallone připravuje vlastní seriál

"Se scénáři mám již vcelku hodně zkušeností. Mohu se pochlubit dvěma desítkami filmů, které jsem více či méně sám napsal. Produkčně byl ale Driven, po snímku Staying Alive z roku 1983, mým druhým pokusem. Podle prvních ohlasů diváků jsem uspěl a tak nevidím žádný důvod, proč v téhle práci nepokračovat," řekl Stallone.

K spolupráci při tvorbě nového seriálu, který se bude týkat především práce Národní asociace pro závodění sériových automobilů (NASCAR), přizval hrdina téměř šedesátky filmů různých žánrů Stallone producenta a scénáristu Garyho Scotta. Ten letos do kin uvedl snímek The Fast And The Furious, pojednávající také o automobilových závodech.

"Právě tento týden jsme s televizní společností NBC podepsali společně se Sylvestrem smlouvu na první sérii seriálu s tématikou týkající se závodních automobilů a všeho dění kolem nich. Usilovně teď pracujeme na jeho přípravě, protože bychom rádi začali ještě letos s natáčením úvodních dílů. Během přístího roku pak hodláme první sérii pustit do televize," sdělil Scott.

Na dotaz novinářů, zda si Sylvester Stallone ve snímku zahraje i nějakou roli, s úsměvem na tváři odpověděl: "Myslím, že raději tentokrát zůstanu pouze u produkce a režie. Musím si jednou naplno vyzkoušet, jaké to je, dirigovat všechny na place."

Svým letošním počinem Driven se Stallone stal členem prestižního hollywoodského klubu, neformálně nazvaného "dvacetimilionáři". Za smlouvu na scénář, hlavní roli a proudukci dostal právě zakulacenou sumu dvaceti milionů dolarů. Za jeden se svých první snímků The Party at Kitty and Stud´s si přitom ještě v roce 1970 vydělal pouhých dvě stě dolarů.