Stallone o nominaci na Oscara: Nechtěli mě ani do davové scény

Stallone, který je nominován na nejlepší herecký výkon v mužské vedlejší roli za snímek Creed, možná sošku nezíská, ale jemu jmenování mezi pět nejlepších stačí. Prý si to užívá, protože neví, co víc by ho v životě ještě mohlo potkat.

„To je opravdu výjimečná chvíle mého života, protože už takových momentů moc nezbývá. Víte, začínají být opravdu velmi výjimečné,“ přiznal představitel Rockyho.

Sylvester Stallone působí v Hollywoodu přes čtyřicet let. A i když první nominaci na Oscara zažil v roce 1977 za snímek Rocky, většinou zažíval tvrdé rány. Třeba když mu odmítli dát roli v davové scéně filmu Kmotr.

„Nemohl jsem dostat roli ani jako řadový Ital. Nikdy na to nezapomenu, byla tam hromadná scéna, asi tři sta lidí. A oni mi řekli ne. Divil jsem se, která část mě nemá italský aspekt? Nemohl jsem to tehdy vůbec překousnout,“ dodal Stallone.



Stallone ve filmu Creed: