Stále sme bratia, prohlásil Vladko

Vyzbrojeni režnými zelenými batohy s koženými přezkami a svačinou nastoupili do minibusu s tím, že jedou na výlet. Jejich cesta vedla nejprve do lékárny – Vladko, který nesnáší jízdu autem, si totiž vyžádal kinedryl. Jeden si pro jistotu vzala také Monika.

Další zastávku absolvovali už po šedesáti kilometrech jízdy nedaleko Zruče nad Sázavou. Účel měla jediný: muži napravo – ženy nalevo. Odskočit si – jako je obvyklé – u benzinové pumpy nemohli, aby se k nim nedonesla sebemenší informace o reality show a pravém důvodu jejich cesty. Museli tedy do polí.

Cestou bylo v autobuse veselo. Zpívalo se, největší výdrž měli Jindra s Monikou. Kačenka zasněně koukala po krajině. Michalovi půjčil štáb fotoaparát, tak fotil, co se dalo. Vladko unaven zpěvem a omámen kinedrylem skoro celou cestu prospal na zadním sedadle minibusu.

Před hranicemi projevila Monika svůj pozorovací talent a radostně vykřikovala: „Bratislava, Bratislava“. Neviděla zatím světla slovenského hlavního města, ale jen ukazatele podél silnice. V tu chvíli vyvolení stále nic nevěděli! A aby to tak vydrželo i nadále, kolona doprovodných aut a minibusu se stále rozhodovala, který z hraničních přechodů použije. Hrozilo totiž prozrazení. Na přechodu v Hodoníně už čekali fanoušci. Vyvolení proto nakonec zamířili na méně nápadný hraniční přechod v Lanžhotě.

„Kdo že tu má projet?“ ptali se celníci na české straně. „Vyvolení? No trochu to sledujeme. Ale spíš máme zlost, že mimo reality show není v televizi na co se dívat.“

VyVolení: My emigrujeme

V půl šesté tam konečně spěchající kolona dorazila. Překvapení celníci jejich příjezd evidentně nečekali. A i přes jejich původní vyjádření se ukázalo, že soutěž sledují. A dokonce mají své favority. Nejvíc fotografií s podpisem a věnováním žádali od Vladka. Ten se díky tomu úplně probral, potutelně se usmíval a přitom rozhlašoval: „My emigrujeme, ale nikomu to neříkejte.“ Pravý důvod přesunu vyvoleným stále ještě nebyl znám.

V patách celé koloně byly pochopitelně kamery televize Prima. Přesun vyvolených na Slovensko mapovaly a diváci jej uvidí dnes večer v Rekapitulaci.

Před vstupem na slovenské území se vyvolené podařilo vyzkoušet ze slovenštiny. Že čučoriedka je borůvka, věděla Katka s Monikou hned. Co však je drevokocúr – netušily vůbec. Uvidíme, jak si se slovenskými kolegy ve společné vile budou rozumět.

Aby jim to šlo co nejlépe, chopil se Vladko mikrofonu a ještě v minibusu uspořádal rychlokurz slovenštiny. Ostatně, jakmile vyvolení překročili hranice se Slovenskem, Vladko jinak než slovensky nepromluvil.

Ke koloně s českými soutěžícími se na okraji Bratislavy připojili slovenští kolegové, aby je rychle dovedli do televize JOJ. Začátek přímého přenosu se nemilosrdně blížil. Slovenští diváci už napjatě čekali na svůj Výběr. To je název odpovídající českému Zúčtování.

Stále sme bratia, prohlásil Vladko

Krátce po sedmé hodině večer dorazili čeští vyvolení do prostor slovenské televize JOJ. Tam jim také oznámili pravý stav věcí. Na krátké tiskové besedě se dozvěděli, že až do konce soutěže se jejich kolegy stávají Rišo, Linda, Janka, Tony, Rocky, Lenka a Šakal. „Nie je čo riešiť,“ prohlásil Vladko. „Stále sme bratia,“ dodal.

Nejnadšenější ze všech byl Jindra. „Teď budeme v novinách i na Slovensku,“ volal a své výkřiky prokládal svým typickým dlouhotrvajícím jekotem, který používá místo smíchu. Vladko se ještě nechal slyšet, že slovenskou a maďarskou mentalitu trochu zná, takže teď bude mít možná nad svými českými spoluhráči mírnou převahu.

Michal ani Katka se příliš neprojevovali. Monika si vzpomněla, že její babička je Maďarka. Všichni vyvolení přece jen z nových soutěžících měli trochu strach. „V jednotě je síla,“ snažil se povzbudit sebe i své kolegy Jindra. „To už dlouho neplatí,“ okamžitě kontroval Vladko a oba po této replice propadli neutišitelnému záchvatu smíchu.

Jindra se ještě před přímým přenosem z Bratislavy stačil pídit po tom, kde bude spát. Chvíle na svobodě se však rychle chýlily ke konci. Potom za českými soutěžícími zaklaply dveře slovenské vily a první mezinárodní reality show VyVolení začala.

