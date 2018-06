Stále si pamatuju Patrickovo objetí, říká Baby z Hříšného tance

"Když na něj myslím, vždycky si vzpomenu, jak mě držel v náručí, když jsme byli ještě děti. Tancovali jsme, trénovali zvedačky v ledovém jezeře, bavili se natáčením tohoto nevýznamného filmu, o němž jsme si mysleli, že na něj nebude nikdo koukat," řekla magazínu People Greyová, která ve filmu Hříšný tanec ztvárnila roli Frances Baby Housemanové.

Nyní devětačtyřicetiletá herečka vzpomíná na Swayzeho jako na skutečného kovboje s křehkým srdcem. Podle jejích slov byl tak odvážný dělat si věci podle svého, že ji vůbec nepřekvapilo, jak statečně bojoval s rakovinou.

Americký herec Patrick Swayze zemřel V sedmapadesáti letech podlehl rakovině slinivky břišní

"Patrick byl vzácnou a nádhernou kombinací drsné mužnosti a okouzlující grácie. Mé srdce teď patří jeho ženě a miláčkovi od dětství Lise Niemi, jeho mámě Patsy a zbytku jeho rodiny," dodala Greyová.

Patrick Swayze zemřel ve věku sedmapadesáti let poté, co dvacet měsíců bojoval s rakovinou slinivky břišní. Herec se až do poslední chvíle nevzdával, podstoupil dokonce experimentální léčbu a ještě několik dní před smrtí natáčel nový seriál The Beast.

I když se ještě minulý týden psalo o hercově zlepšujícím se zdravotním stavu, nemoc ho nakonec oslabila natolik, že selhaly základní životní funkce a Swayze svůj boj s nemocí prohrál.

Swayze měl téměř nulovou šanci přežít Rakovina slinivky břišní je jedním z nejhorších typů rakoviny

Přestože zazářil v mnoha filmech jako například Bod zlomu, Duch, Sever proti Jihu nebo Rudý úsvit, v srdcích svých příznivců zůstane především jako charizmatický učitel tance Johnny Castle z Hříšného tance.