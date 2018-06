Stále mám výpadky paměti, přiznal Landa dva roky po nehodě

Nehoda mu způsobila těžký otřes mozku, náraz ve vysoké rychlosti mu totiž dokonce rozbil ochrannou přilbu. "Byla to hrozná rána, to auto se v podstatě zapíchlo na místě, vyjeli jsme na horizont, auto se dostalo do smyku, otočilo se o 180 stupňů a kufrem narazilo přímo do stromu," vzpomíná Landa na nebezpečně vypadající nehodu.

Kvůli zranění hlavy musel zapomenout i na svůj oblíbený sport box. Od září se k němu ale zase vrátí. "Hlava mě občas ještě pobolívá a mívám sem tam nějaké mezery v paměti. Boxovat ale už musím, chybí mi to."

Dobrodruh Landa si však adrenalin, který k životu potřebuje, vynahradil mezitím jinak.

"V květnu jsme v Africe jezdili na žralocích. Byli jsme dokonce první, kdo tuhle atrakci pro turisty vyzkoušel. Potopíte se jen tak, bez bomby, chytnete žraloka a už jedete. Je to paráda," tvrdí Landa.

Mezi svými nebezpečnými koníčky a zábavami stihl také pracovat. Natočil spolu s manželkou Mirjam film Dotkni se duhy z prostředí závodů. Film také proto nese podtitul rallye movie. První informace o filmu, který už je natočený a premiéru bude mít v prosinci, poskytl na setkání s novináři v rámci festivalu v Karlových Varech.

Ve filmu si mimo jiné hlavní roli zahrála herečka a zpěvačka Olga Lounová, která do Varů s manželi dorazila.