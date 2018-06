Stala jsem se obětí napadení, řekla Mirka Čejková a potvrdila rozvod

"Mohu jen říct, že jsem se stala obětí napadení. Nic víc k tomu ale nemohu prozradit, podepsala jsem to na policii," uvedla s pohnutím v hlase pro iDNES.cz Čejková. Potvrdila i to, že na manžela musela zavolat policii. Víc ale k incidentu sdělit nechtěla.

Podle VIP zpráv televize Prima podal její manžel žádost o rozvod. Čejková s rozvodem souhlasí, chtěla ho prý už delší dobu. "Ano, rozvádím se. O rozvodu jsem ho informovala už před mnoha týdny, dala jsem mu nějaká ultimáta," řekla moderátorka.

Marek Vít se rozvést nechtěl, po nedělním incidentu ale sám o rozvod zažádal. Pro televizi Prima uvedl, že se své ženy nedotkl. Konflikt byl podle něj jen slovní. "Něco se zeptala, tak jsem jí odsekl a šel jsem k počítači," popsal událost Vít. Hned potom prý přijela policie, která ho začala vyšetřovat pro napadení. Vít měl do své ženy strčit, až upadla. Policie mu změřila alkohol v krvi a bude zjišťovat, zda ženu napadl. "Už jsem se jí nedotkl 3 měsíce," řekl Vít s tím, že se obává, aby to jeho žena nehnala do extrému.

Vít je totiž stále v podmínce a usvědčení z domácího násilí by ho mohlo znovu dostat do vězení, kde si ho Čejková před šesti lety vzala.

Podnikatel Marek Vít byl odsouzen na osm let vězení za milionové podvody. K výkonu trestu byl povolán v prosinci 2004. O rok později si za mřížemi věznice ve Všehrdech na Chomutovsku vzal o osm let starší Čejkovou. Kromě podvodů čelil i žalobě za fyzické napadení své exmanželky Evy.