Štaidl křtil knihu svých pamětí

Ladislav Štaidl: Víno z hroznů

(úryvek z knihy, str.94) "...S hrůzou jsem si uvědomil, že matka našeho syna je závislá na světle ramp, potlesku a obdivu, jako ti, co si denně cpou do nosu nejdražší prášek do pečiva na světě...



Když už byla situace neúnosná, protože se mi začaly zvětšovat mléčné žlázy, vydal jsme své agentuře omezující dekret, který povoloval Ivetu prodávat maximálně patnáctkrát za měsíc. Její reakce byla ale rychlejší, než rumunský chmaták. Stručně mi oznámila, že chce přestoupit do Svobodovy stáje. Považoval jsem za samozřejmé, že ji Karel odmítne, vzhledem k našemu dlouholetému přátelství a těsnému sousedství, které jsem mu nota bene obstaral já, a na které mu naše rodina dala i nějaké peníze, protože v té době byl ještě myší kostelník. V okamžiku, kdy jsem s ním o tom mluvil, měl už s Ivetou podepsanou smlouvu, což statečně nepřiznal...



Po mnoha nepříliš chutných peripetiích jsme se dohodli, že i s Arturem odletíme na Kanárské ostrovy, do hotelu Palm Beach, kde jsme byli již párkrát předtím. Když jsem čtrnáctidenní dovolenou platil, doufal jsem, že náš již zcela nefungující vztah lze v jiném prostředí přetransformovat do přijatelného soužití, s maximálním ohledem na našeho potomka. Večer před odletem měla Iveta v kuchyni na stole vzorně zbaleno, já jsem zkontroloval všechny doklady a šli jsme na kutě. Ráno mi bylo divně, jako když mi někdo před spaním nasypal rulíku zlomocného. Když jsem se rozkoukal, naslouchal jsem, odkud uslyším Arturův hlásek. Všude ale bylo odporné ticho, díky kterému mi došlo, že jsem zůstal sám. Iveta nebalila na dovolenou, ale na noční útěk, s bezbranným klukem pod paží..."