Štaidl chce po Paroubkové napsat knihu o Gottovi

"Když jsem přestal dělat před třinácti lety muziku, tak mi chyběla nějaká kreativní práce, proto jsem začal se svou první knížkou. Okamžitě se jí prodalo čtyřicet tisíc kousků, což je na naše současné poměry nádherné. Tak jsem zpychnul, napsal další knihu a teď píši povídky," říká Ladislav Štaidl.

"Také bych si přál, samozřejmě pokud by byl zájem i z druhé strany, věnovat se literárně Karlu Gottovi, o kterém zatím nebyla napsána objektivní a pravdivá knížka. Možná, že nyní, když má Karel dítě, bude mít více času, abychom se na tuto knížku spolu vrhli," plánuje Štaidl, jemuž právě teď vyšla nová kniha Rendez-vous s paní Zuzanou.

"Když mě paní Zuzana Paroubková požádala, abych s ní napsal knižní rozhovor, protože se jí líbily moje předcházející knihy, byla to jednoznačně výzva. Uzavřeli jsme takovou dohodu, že kdyby se ukázalo, že na to nemám, že se mi psaní nedaří, tak to zabalíme. Ale ono se to potom krásně rozvinulo v takový dialog, který je myslím zábavný a vtipný. Určitě čtenáře nebude nudit. Měl jsem tu úžasnou výhodu, že paní Zuzana neměla žádnou touhu se vylepšovat, přikrášlovat nebo dělat nějakou politickou agitku. Toho jsem se na začátku nejvíc bál. Ale nestalo se, a tak mě to psaní nesmírně bavilo," usmívá se pyšně autor Ladislav Štaidl.