Stačí čtyři měsíce a z holčičky je modelka

Na závěrečné show letošních absolventek představilo svá útlá těla (někdy až dětská a přitom odvážně odhalená) a čerstvé dovednosti osmadvacet dívek, a to v kolecích rozdílného uplatnění: sportovní sérii, návrhy Táni Vokřálové z exkluzívního materiálu, profesionálního zpracování s důrazem na pohodlnost, ležérní uvolněné modely studia Dadaj, hravé, hebké kombinované s přísností a elegancí, dámské plavky, spodní prádlo běžné, ale také krajkové, luxusní. Přehlídku zakončily kožené modely. Po nich měli diváci příležitost vybrat nejpůvabnější dívku večera - Top Kabrio, která pak fotografům venku pózovala ve společnosti luxusních vozů typu kabriolet. Zvítězila romantická šestnáctiletá tmavovláska Martina z Brna, kterou do kursu modelek přihlásila maminka. "Přála bych takovou zkušenost každé dívce, je to senzační", rozplývala se štěstím. "Zatím mám jednu nabídku na nějaké focení. Oslovil mě na Václaváku manažer z Bohemia models," prozradila nám své plány.

Agentura Rhea organizuje školu modelingu každý rok už více než deset let. Jejími absolventkami jsou například i taková esa oboru, jako Kateřina Kornová, Tereza Maxová, Adriana Sklenaříková, nebo Eva Kotulánová či Kateřina Kocurová. "V každém roce máme mezi finalistkami Miss ČR svoji absolventku," pyšní se spokojený majitel agentury Roman Voronov.

Dívky se mohou přihlásit buď ve věku od 12 do 16 let nebo starší, od 17 do 22 let, pokud měří nad 174 a raději ne více než 183 centimetry. Pracují s nimi fotografové, kadeřníci, kosmetičky, psychologové, mimové, gynekolog, lektoři pohybu, kameraman. Většina aktivit se vyučuje formou hudební psychoterapie. Odborní lektoři vyučují asertivitu, komunikaci, základy managementu, time managementu, marketingu, společenského chování, jevištního projevu, právního minima. Letos jich ze 2 250 přihlášených dívek bylo přijato třiašedesát.

"Teď jsem skončila devátou třídu, no a na známkách už tak moc nezáleželo," odpověděla nám jedna z čerstvých modelek Monika na otázku jak skloubila základní školu s tou modelingovou. "Ale na zdrávku jsem se už dostala," dodala rychle. Čtrnáctiletá Daniela zase prošla devátou třídu díky individuálnímu studijnímu plánu. Obě se do školy pro manekýnky přihlásily samy a obě si své zkušenosti a zážitky unisono pochvalovaly.