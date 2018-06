Štáb Mekyho Žbirky v Londýně vyhnaly bezpečnostní hlídky

"Všude si vás všimnou, všude jsou kamery, které sledují vás, takže když jsme se objevili v zóně před BBC a natočili pár záběrů, hned se tam někdo objevil a hnal nás pryč," řekl iDNES.cz Žbirka, který natáčel spolu s Magdou Šalamounovou.

Recenze Přečtěte si, jak hodnotíme Mekyho novou desku Empatia

"Mou základní myšlenkou bylo natočit klip k písničce Empatia tak, že se budeme volně pohybovat volně mezi lidmi - tedy minimálně kameraman. Ale tím, že on chtěl, aby to bylo kvalitní, tak měl obrovskou kameru a samozřejmě v Londýně s obrovskou kamerou nemůžete být v dnešní době nenápadný," vysvětluje.

O žádné povolení k natáčení jeho tým nežádal, jak uvedl, nechtěl dělat zbytečný humbuk. "Myšlenka klipu je o vcítění se do jiných lidí. A v tomhle je Londýn jedinečný - na určitém malém prostoru se pohybuje relativně moc lidí různých typů, své příběhy mají napíchané na tváři a chtěl jsem mezi ně jít a točit. To samotné vytváří příběh a nechtěl jsem, aby se to narušilo," dodal.

Zajímavostí je, že se v klipu objeví i Mekyho londýnský strýc, který se na place ocitl zcela neplánovaně. Žbirka upřesnil, že je to vůbec poprvé, co do podobné akce někoho z londýnské rodiny angažoval - i když nečekaně.

Bez nečekaných zážitků neopustila Londýn ani zpěvačka Magda Šalamounová, jež ve svých dvaadvaceti letech musela v pubu předkládat občanský průkaz. Málokdo jí věřil, že je už plnoletá.