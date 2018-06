Srncová: Dítě je víc, než papír

V dalším seriálu Dobrá čtvrť bude Srncová hrát učitelku výtvarné výchovy a také macechu dospívající dívky, která bere drogy. Tři roky žije s hercem a muzikantem Petrem Rajchertem.

* Jaké bude vaše léto?

Odpočinkové. Ačkoliv v naší profesi nikdo nikdy nic přesně neví. Těším se na dovolenou.

* Kam pojedete?

Všichni čtyři, s Petrem, jeho desetiletým synem a mou dcerou, pojedeme na kola do Švédska. Emmu si tam jen vyzvedneme u táty, protože už tam je od začátku prázdnin.

* To budete všichni bydlet u vašeho bývalého manžela?

Ne, ne. Máme spolu sice dobré vztahy, ale tohle už by bylo moc. Pronajmeme si tam chatičku. A než pojedeme, budeme si tu s Petrem užívat svobodného teenagerského života.

* Jak takový život vypadá?

Pokud práce dovolí, dlouho se spí, chodí se do kina, jezdí se na kole na výlety a může se kdekoliv přespat.

* Emmě je sedm a půl a už rok lítá sama za tátou do švédského Götteborgu. Nemáte o ní někdy strach?

Není to tak strašné: předáte dítě letušce a ona pak zase tatínkovi. Na krk dostane tašku, kde má letenku, pas, veškeré údaje o sobě a telefonní čísla. Jednou do měsíce bývá týden u táty, takže lítá často. Je zvyklá, protože už od tří let létala s doprovodem.

* Chodila první rok do školy a každý měsíc týden chyběla. Neměla problémy?

Musím se s ní všechno doučit. Škola jí vyšla vstříc, ale paní učitelka jasně řekla, že může chybět, ale že musí stíhat učení jako ostatní děti. A tak se domů vracela pokaždé v pátek, abychom přes víkend učení dohnaly.

* Ve Švédsku do žádné školy nechodí?

Ne, u táty má prázdniny. Emma je na svůj věk až překvapivě odpovědná a vědí to i ve škole. Když si něco dá za úkol, tak to prostě udělá.

* S manželem jste spolu mluvili jen anglicky. I Emmě do Švédska píšete dopisy v angličtině, aby jí je mohl bývalý manžel přečíst. Kolika jazyky už dcera mluví?

V první třídě se naučila číst, takže už nebudou dopisy v angličtině zapotřebí. Emma anglicky nemluví. Jeden čas rozuměla, ale teď se soustředila na češtinu, která pro ni nebyla tak jednoduchá, ale zvládla ji stejně jako jiné děti. Skvěle mluví švédsky. Na podzim ji chci přihlásit na švédštinu, aby se naučila psát. Angličtinu nechávám zatím stranou, počkám, až s ní začnou ve škole, chtě nechtě ji tady teď musí už umět každý, ale švédština je zvláštní, tak chci, aby ji uměla opravdu dobře.

* Moderátorka Mirka Čejková nedávno vysoudila alimenty na děti ve výši 270 tisíc korun měsíčně. Jak vysoké příspěvky od bývalého manžela dostáváte vy?

Částku jsme odvodili podle zdejších poměrů, takže dostávám přiměřeně. Jako normální česká žena.

* Váš bývalý muž vlastní spolu se svou matkou, kosmetičkou, kadeřnický a kosmetický salon. Profesí je kadeřník. Střihal i vás?

Nosila jsem dlouhé vlasy a právě on mi je kvůli roli Boženky Skovajsové v Příbězích detektivní kanceláře Ostrozrak ostřihal. Říkával, že ženská po třicítce by neměla nosit dlouhé vlasy.

* V čem je život s umělcem lepší než s podnikatelem?

S umělcem se nenudím (směje se). S Petrem máme víc společného, dokážeme si povídat o všem, zasmějeme se stejným věcem. S Kaarem jsme mluvili jen anglicky a i kvůli tomu jsme si nikdy nebyli blízcí. Žili jsme spolu, ale každý sám. S Petrem žiju stejně dlouho, ale mám pocit, že ho znám už strašně dlouho.

* Dcery často skončí u partnerů podobných otci. Je v Petrovi něco z Jiřího Srnce? V obou je kus romantiky. Vzpomínám si, jak jsme chodili s tátou na procházky do lesa. Společný je jejich přírodní přístup k životu, který je i mně blízký. Abychom byli ještě blíž přírodě, koupili jsme si za Prahou parcelu a chceme si tam postavit malou chatičku.

* Máte baráček se zahradou, který už sám o sobě představuje hodně práce i peněz. A teď se chcete starat o další nemovitost se zahradou. Baví vás uklízet, sekat trávu nebo opravovat okapy?

Já to zas tak neprožívám. Doma mi jednou za 14 dní přijde s úklidem pomoct paní a jednou za čas vygruntuju. Mám ráda uklizeno, když jsou věci na svém místě, ale nejsem puntičkář.

* S Petrem jste se poznali při natáčení, kde jste hráli zamilovaný pár. Nebojíte se, že může situace opakovat, ale s jiným partnerem?

Ne. Člověk už je starší a víc si váží toho, co má. Kromě toho z fungujícího vztahu nehledáte jiný.

* Překonala byste Petrovu nevěru?

Nedávno se mi o tom zdálo. Na nevěru máme oba stejný názor, takže ať by to udělal kdokoliv z nás, oba bychom to řešili dramaticky. Myslím, že by se náš vztah rozpadl, a proto nehodláme podvádět.

* Chcete s Petrem dítě? Plánujete svatbu?

Dítě chceme, dá-li pánbůh. A svatba? Neříkám, že nikdy ne, mám o ní docela jasnou představu, ale není zatím vůbec důležitá. Dítě je víc, než nějaký papír.

* Maminka bydlí hned vedle vás, takže máte po ruce pomocnici v domácnosti i babičku na hlídání. Která matka a žena by o něčem takovém nesnila?

Tak to není. Máma je spíš kamarádka, která funguje jako náš společný psychoterapeut. Důvěrně jí říkáme "kmotr rodiny". Dokáže si s nadhledem povídat se mnou i s Petrem, protože už v životě prošla prakticky každou situací.

* Ráda malujete. Nechtěla byste si touhle činností také vydělávat?

Pro pohádkovou společnost Julie Jurištové jsem teď nakreslila čtyři návrhy scény do pohádky Čertův švagr. Bylo to pro mě něco nového, zajímavého. První velký výtvarný počin. Jestli jednou budu malovat, tak určitě Petrovou zásluhou, protože mě podporuje a neustále chválí.

* Mezi dospělými je vzácné, když se navzájem chválí...

Petr je v tom úžasný, na rozdíl ode mne. Já moc chválit neumím, ale snažím se. Jenže často mám pocit, že i když to myslím upřímně, vyzní má chvála jako ironie. Ale moc dobře vím, že pochvala funguje.