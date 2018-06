Šrek: Svaly mi rostou skoro samy

Jedním z hlavních Davidových cílů do budoucna je udělat si trenérský kurz. Nejdřív ale musí sám sebe dostat do formy.

"Vím, že mám co dohánět. V domě jsme jen seděli proti sobě a v podstatě nic jsme nedělali. Také jsme všichni hodně kouřili, což kondici rozhodně nepřispívá. Ztratil jsem výrazně na tělesné hmotnosti," uznává Shrek.

"Mám naštěstí jednu velkou výhodu, za kterou vděčím svému otci. Spousta lidí si vždycky myslela, že musím být rváč, když mám takové svaly, ale tím to není. Mně prostě stačí držet dietu a týden dva cvičit jako normálně a mám to všechno zpátky," říká spokojeně.

"Na začátku samozřejmě byla tvrdá námaha, ale teď už má moje tělo jakousi paměť," vysvětluje. "Byl jsem například po operaci ramene, kdy jsem marodil půl roku, a dokázal jsem svaly zase získat. Tohle je podobné, akorát s menším záporným účinkem," hodnotí pobyt ve vile.

Nejoblíbenějším z posilovacích strojů je prý pro Davida bench press. Je ale jasné, že pokud by si udělal svůj vysněný trenérský kurz, bude klást důraz na všechny stroje rovnoměrně.

"O tom, že bych dělal trenéra třeba celebritám, jsem nikdy neuvažoval, ale možné by to samozřejmě bylo. Uvidíme, jak se to všechno ještě vyvine. Já jen vím, že tohle je činnost, která by mě v životě bavila," uzavírá.