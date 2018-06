Spropitné 10 000 dolarů – nejen ve filmu

“Dostala jsem dobré spropitné za dobré služby,” vyhlásila sebevědomě Uczenová.

Šťastlivka z koktejlového baru se svému dobrodinci svěřila, že chce pokračovat ve studiu, jen co dostane na Illinoiské státní univerzitě bakalářský diplom z léčební terapie a psychologie. “Řekl, že on musel tvrdě pracovat, aby se dostal tam, kde teď je a já mu řekla, že taky musím dřít, už i na to, abych byla alespoň tam, kde jsem. Odpověděl: Dobře děláte,” popsala třiadvacetiletá Melánie, jak přišla ke svému štěstí.

Muž jí pak odpověděl, že byl ve městě obchodně a nechal v restauraci, kde den předtím obědval, spropitné ve výšce tisíc dolarů. Jí by prý chtěl nechat ještě víc. A tak jí vypsal šek na deset tisíc dolarů.

“Byl to sympatický muž, velmi dobře vypadal, hezky oblečený – skutečný gentleman,” popsala svého zákazníka Melánie Uczenová.

Manažér baru si šek i jeho krytí samozřejmě ihned ověřil, ale kvůli zachování soukromí, odmítl štědrého dárce identifikovat.

“Moje nejlepší spropitné bylo zatím osmdesát dolarů od zákazníka, který v baru zaplatil účet za dvacet dolarů,” řekla dívka, která nyní bude muset svůj osobní rekord výrazně zvýšit.