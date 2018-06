Springs a Helešic připravují desku

"Budeme ji produkovat společně, tak snad se u toho neporveme," prohlásila Alice.

S Helešicem se znají od šestnácti a za sebou mají i milostný vztah. Teď už prý jsou jenom přátelé.

Alice neviděla žádný film z karlovarské nabídky, ale kdyby si prý mohla vybrat, byl by to snímek, ve kterém hraje málo herců. "Čím míň, tím líp," prohlásila. Nejvíc se jí líbí divadelní hry převedené na plátno. Například Blbec k večeři.

Páral umí tipovat

Spisovatel Vladimír Páral chodí do kina od svých deseti let. Umí se prý strefit do dobrého filmu i na základě kratičké anotace v programu. "Ze sedmdesáti procent mi to vychází," říká. Dobrý film pro něj musí být hlavně barevnou podívanou. "Bohužel, hodně současných snímků by mohlo být klidně rozhlasovou hrou." Dnes padne v Karlových Varech symbolická první klapka k filmu Milenci a vrazi, jež odstartuje natáčení slavného Páralova románu. Jeho režisérem je Viktor Polesný.

Hejma vzpomínal

Ondřej Hejma se v osmdesátých letech objevoval na festivalu pravidelně, protože simultánně tlumočil filmy. "Bylo to úžasné období. Viděl jsem spousty filmů a zadarmo," zavzpomínal. Tentokrát přijel, aby si zahrál golf a zúčastnil se i otevření místní pizzerie. "Dobrý film se pozná podle toho, že ho člověk vidí třicetkrát a ještě ho neštve do bezvědomí," řekl Hejma, který bude v létě zkoušet s kapelou J. J. Jetel.

Kňažko přijel a zvítězil

Milan Kňažko, ředitel slovenské televize JOJ, hraje čtyři roky golf a na turnaji ve Varech získal jednu z hlavních cen. "Poslední týden se neuvěřitelně zlepšuji," prohlásil. Na festival jezdí pravidelně a vždycky neopomene navštívit restauraci Promenáda, kde si dává tatarák a flambované jahody se zmrzlinou a vaječným koňakem.

Otcové a děti

Václav Marhoul se na festivalu střídal v rolích rodiče diváka. S partnerkou Sylvií si předávali patnáctiměsíčního Lukáše, aby si oba spravedlivě užili chození do kina. Václav Marhoul s sebou přivezl film Mazaný Filip a pomýšlí už na další. "Před týdnem jsem dopsal scénář, ale ještě si musím ověřit, jestli to půjde," zdráhal se sdělit cokoliv bližšího. "Ověřovací proces" prý bude probíhat v jeho hlavě. "Největším kritikem jsem sobě já sám, jde o osobní pocit." Jan Svěrák choval na rukou svého nejmladšího syna Ondru. I on ve Varech uvedl film - Tatínek (dokument o Zdeňku Svěrákovi) - který natočil společně s Martinem Dostálem.

Kurková je ozdobou festivalu

Ve středu vpodvečer dorazila do Karlových Varů světová topmodelka Karolina Kurková. Doprovázel ji její "objevitel" a zároveň přítel Alessandro Bazzoni.

Dvacetiletá Kurková, která je považována za nejlépe placenou modelku světa, už dostala několik nabídek na filmovou roli. Zatím však nepřijala žádnou z nich. Nicméně herectví by si jednou ráda vyzkoušela.

Pýchovi spadla výstava fotografií

Ondřeji Pýchovi těsně před zahájením vernisáže v Lázních I spadly na zem fotografie. A sotva je zavěsil na původní místo, letěly na zem znovu. Na druhé straně měl i štěstí, protože vernisáž mu zahajovala jeho oblíbená herečka Ava Jansenová neboli Eva Jeníčková, známá jako Vendulka utěšitelka z filmových Básníků. Dokonce kvůli tomu naštvala svého manžela. "Říkal mi, užij si to, ale bylo vidět, jak ho štve, že odjíždím."