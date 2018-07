Barbora Špotáková má druhého syna, dostal jméno Darek

Darek přišel na svět v hořovické porodnici včera v pozdních večerních hodinách. „Syn je zdravý a všichni jsme v pořádku,“ vzkázala dvojnásobná maminka prostřednictvím atletického svazu.

„Velmi ráda bych poděkovala paní doktorce Věře Pavlů a paní porodní asistentce Vlastě Cajthamlové za jejich přístup a vedení mého porodu. Byla jsem maximálně spokojená a díky těmto dvěma dámám byl pro mě druhý porod velkým zážitkem s hladkým průběhem,“ dodala s tím, že termín měla už dvanáctého července. „Ale Darek si asi chtěl počkat na den narozenin Karla Gotta.“

Barbora Špotáková už v průběhu těhotenství prozradila, že se chce k atletice vrátit. Cílem pro ni zůstávají olympijské hry 2020 v Tokiu. „Já se určitě chci zkusit vrátit. To je moje momentální představa. Říct, že to nakonec nešlo, mohu vždycky. S tím, co jsem už dokázala, by to asi každý pochopil. Olympijské Tokio je pro mě tak velkou motivací, že se o něj chci pokusit, ale nejsem tím typem, který by všechno lámal přes koleno. Povaha mého mateřství se poněkud stupňuje a určitě se ještě vystupňuje, když to mé štěstí bude dvojnásobné. Tak nevím, co vše budu ochotná obětovat na úkor dvou dětí,“ řekla před časem pro iDNES.cz.