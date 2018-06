Sportovní víkend a neděle plná pohybu

Otázky se tentokrát týkají olympijských her:





1. Kde se konaly zatím poslední zimní olympijské hry?



2. Která země uspořádá v roce 2000 letní olympijské hry?



3. Po kolika letech se konají letní olympijské hry?



4. Z kolika kruhů se skládá olympijský znak?

Sponzorem cen je Studio zdravého životního stylu (Na Vrstvách 15, Praha 4, tel.: 02/61225140, 0603/440311)

Studio Martiny Smržíkové pořádá zájezdy se cvičebním programem, cvičební a taneční lekce doplněné přednáškami o zdravé výživě, pohybu i kosmetice.



1. cena - Sportovní víkend v Mozolově v okrese Tábor. Ubytování i stravování v hotelu Mozolov. Je pro vás připraveno sedm cvičebních lekcí, můžete si přitom nechat zjistit procenta tělesného a podkožního tuku či zajít do sauny nebo do bazénu.

2. cena - Neděli plná pohybu v Praze-Kolovratech pro dvě osoby. Šest hodin cvičení, přednášek s možností nechat si změřit vrstvu podkožního tuku.

3. cena - Neděle plná pohybu v Praze-Kolovratech pro jednu osobu. (viz. předchozí cena)