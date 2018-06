Další nová tvář na Nově: sport moderuje mladý model Čermák

Martin Čermák se poprvé představil ve středečních poledních Sportovních novinách. Ostrý start zvládl bez větších potíží.

"Měl jsem samozřejmě obavy, jak to celé zvládnu, jestli ustojím trému, ale nakonec jsem to, myslím, zvládl. Čekal jsem, že budu nervózní víc. Teď už se jenom zlepšovat," uvedl Čermák, který novou pracovní příležitost vnímá jako velký profesní posun.

Vítězové soutěže Sympaťák roku 2012 (zleva): Daniel Pašek (2. místo), Marek Juhaniak (1. místo), Martin Čermák (3. místo)

"Nabídka moderování Sportovních novin je pro mě životní příležitostí. Těším se, že se s diváky budeme u obrazovky TV Nova pravidelně potkávat," dodal.

Martin Čermák se narodil v Českém Krumlově, v současné době studuje portugalistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od útlého mládí se věnuje kanoistice a raftingu. V letošním roce okusil i modeling, a to v rámci soutěže Sympaťák roku, v níž skončil třetí.

Emma Smetana Iveta Vítová Jana Marečková

Moderátorské posty na Nově procházejí v posledních měsících nemalými proměnami. Nováčky jsou v týmu moderátorky Emma Smetana, Česká Miss Iveta Vítová či Miss Academia Jana Marečková.

Z obrazovky nejsledovanější zpravodajské relace v zemi naopak zmizel oblíbený Karel Voříšek, který doplatil na údajnou spolupráci s StB (více zde). Do Televizních novin by se měl vrátit až poté, co své jméno očistí u soudu, jak sám uvedl. Jeho kolegyně Markéta Fialová zatím uvádí prezidentský speciál (více zde).